Анонс Лиги чемпионов. Дьокереш против Холанда, Винисиус — против всех

Прогноз: 1Х (победа «Ливерпуля» или ничья) и тотал меньше 3.5 за 1.96.
Хаби Алонсо провел на «Энфилде» пять сезонов как футболист. В Ливерпуле ему всегда рады, но дружба дружбой, а очки врозь. Испанца считали наиболее вероятным сменщиком Юргена Клоппа, но он захотел продолжить работу с «Байером», где в прошлом сезоне у него так здорово получалось. Сейчас Леверкузен немного притормозил, но это по-прежнему серьезная сила, хотя в половине случаев, где прежде «аспириновые» вырывали победы, теперь они довольствуются ничейными исходами.
В Лиге чемпионов «Ливерпуль» Арне Слота пока безупречен: три матча — три победы, правда, и «Байер» очки потерял только в удивительном Бресте. Хозяева — явные фавориты, но матч, вероятнее всего, станет искусным и почти равным поединком двух тренеров-тактиков. На всякий случай стоит допустить ничейный исход, который не станет бедой ни для тех, ни для других, а вот чья-то победа за явным преимуществом маловероятна, потому голов вряд ли будет много. К тому же это в стиле нынешнего «Ливерпуля»: забивать столько, сколько нужно, и не более того.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.77
Главных конкурентов «Ливерпуля» в чемпионате Англии ждет непростой, судя по последним результатам, выезд в Португалию. Плотный календарь, на который Пеп Гвардиола давно жалуется, доконал «Ман Сити» вкупе с травмами: два поражения подряд — такое бывает раз в год, не чаще. «Горожан» в гости ждет амбициозный и кайфующий от возвращения в Лигу чемпионов «Спортинг» с неистовым бомбардиром Дьокерешем, который больше кого бы то ни было напоминает супервоина «Ман Сити» Эрлинга Холанда. Вот и сравним. А главная интрига, конечно, в том, что Рубен Аморим через неделю сменит «Спортинг» на «Манчестер Юнайтед», так что для него это репетиция будущих дерби.
Даже в гостях букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом, хотя на этот счет есть сомнения, основанные на текущей форме команд. В то же время «Сити» есть «Сити»: уступающих себе в классе соперников команда Гвардиолы в еврокубках обычно уверенно разбирает. С исходом все туманно, но мало сомнений в том, что матч выйдет обоюдоострым и результативным: с Дьокерешем и Холандом на поле это почти неизбежно.
Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.80.
«Милан» переживает непростые времена, отстает и в еврокубках, и в Серии А, но вымучил победу над скромной «Монцей». Но события вокруг «Реала» куда масштабнее. Сначала эпохальный разгром дома в Класико, хотя Карло Анчелотти прав, заявляя, что игра-то получилась практически равной, совсем не на 0:4. Но еще громче оказался скандал вокруг вручения «Золотого мяча». France Football и УЕФА прокатили Винисиуса, из-за чего мадридский клуб устроил форменную истерику. Можно было отвлечься от всех огорчений в Валенсии, но матч был отменен из-за потрясшей Испанию трагедии, по сравнению с которой все остальное — мелкие неприятности: катастрофического наводнения с сотнями погибших. На встречу с «Миланом» «Реал» выйдет максимально взвинченным.
«Милан» вообще ни при чем, но ничего хорошего «россонери» вышеописанные события не сулят. Винисиус выйдет мстить — не «Милану», а многочисленным и все прибавляющимся хейтерам. Партнеры по команде, безусловно, его поддержат. Слухи о проблемах в раздевалке остаются слухами, а на поле «Реал» по праву считается чемпионом по переламыванию негативных обстоятельств в свою пользу: пару недель назад все рукоплескали Мадриду за невероятный второй тайм с «Боруссией». Проблемному «Милану» Фонсеки трудно избежать разгрома на «Сантьяго Бернабеу».
Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 за 2.05.
«Бавария» — признанный топ-клуб, полуфиналист предыдущего розыгрыша, но найдите-ка ее быстро на простыне под названием «объединенная таблица Лиги чемпионов». После 3 туров Мюнхен устроился на 23-м месте, на 10 позиций ниже «Бенфики», потому что у лиссабонцев на 3 очка больше. Команда Венсана Компани потерпела уже два поражения (на два больше, чем в 9 турах бундеслиги), и пора наверстывать, тем более с португальскими «орлами» играть дома, и это куда более скромный соперник, чем «Барса» в 3-м туре.
«Бенфика» под началом Бруну Лаже в Португалии уверенно отстает от «Спортинга» и «Порту». Главная звезда — атакующий полузащитник из Турции Керем Актюркоглу, но и прославленный ветеран Ди Мария нет-нет да и тряхнет стариной. Анализировать игру команды, которая выносит 4:0 «Атлетико», а следом по делу проигрывает «Фейеноорду», сложно, но слово «нестабильность» тут уместно. Резерва для противостояния с уязвленной неудачами в Бирмингеме и Барселоне «Баварией», выигравшей за 10 дней 3 матча с разницей 12:0, не видно. Максимум для гостей — шальной гол, но мячей в их ворота наверняка будет заметно больше.
Прогноз: 1Х (победа «Интера» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.18.
У «Интера» и «Арсенала» в Лиге чемпионов почти идентичные показатели. Интригует, что у них на двоих за 3 тура ни одного пропущенного мяча. Если брать форму в целом, миланцы прибавляют и близки к тому, чтобы вернуть себе лидерство в Серии А, а лондонцы, хорошо начав, притормозили: 7 очков отставания от лидера АПЛ — это уже серьезно. С учетом травм козыри «Арсенала» сейчас не в атаке, а в обороне, и в гостях на «Джузеппе Меацца» защищаться точно придется больше. «Интер» провел аномальный матч с «Ювентусом» (4:4), но в других играх у подопечных Индзаги нередко возникают проблемы с тем, чтобы вскрыть оборону соперника: так было в Берне против «Янг Бойз» и позавчера с «Венецией».
«Арсенал» очень ждет Эдегора, но даже если норвежец вернется как раз в Милане, все равно постарается сыграть вторым номером. Сейчас «канонирам» так комфортнее. Победить разогнавшийся «Интер» в гостях почти нереально, но заставить помучиться — вполне. Обе команды для себя в этом сезоне забивают немного, а неоправданно рисковать им не нужно: судьбу встречи, скорее всего, решит один, максимум два мяча. Если они вообще будут.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.99.
«Атлетико» откровенно плохо начал Лигу чемпионов, да и «ПСЖ» рассчитывал на большее: по одной победе в 3 турах и отрицательная разница мячей у обоих. На внутренней арене конкуренции у Парижа не предвидится, но в Лиге чемпионов почему-то дела у «Монако», «Лилля» и «Бреста» пока лучше. «Атлетико» не может тягаться с «Реалом» и «Барселоной», но отстает даже от дебютанта еврокубков «Жироны». А значит, даже в гостях команде Симеоне надо постараться каким-то образом зацепить очки.
Интересно, кому Луис Энрике доверит место в воротах — Сафонову или Доннарумме. «ПСЖ» дома считается явным фаворитом, но старый волк Диего Симеоне и его бойцы не раз уже опровергали подобные расклады в прошлом, хотя в этом сезоне «Атлетико» в гостях выглядит не так уверенно, а в Лиге чемпионов совсем никак: 0:4 и 1:3 в Лиссабоне и Лилле. «Жирона» держалась в Париже почти до конца (0:1), а «ПСВ» мог даже и выиграть (1:1). «Атлетико» способен на большее, но голов наверняка снова будет мало.
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Игорь Борунов
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