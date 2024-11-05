Анонс Лиги чемпионов. Дьокереш против Холанда, Винисиус — против всех

У «Интера» и «Арсенала» в Лиге чемпионов почти идентичные показатели. Интригует, что у них на двоих за 3 тура ни одного пропущенного мяча. Если брать форму в целом, миланцы прибавляют и близки к тому, чтобы вернуть себе лидерство в Серии А, а лондонцы, хорошо начав, притормозили: 7 очков отставания от лидера АПЛ — это уже серьезно. С учетом травм козыри «Арсенала» сейчас не в атаке, а в обороне, и в гостях на «Джузеппе Меацца» защищаться точно придется больше. «Интер» провел аномальный матч с «Ювентусом» (4:4), но в других играх у подопечных Индзаги нередко возникают проблемы с тем, чтобы вскрыть оборону соперника: так было в Берне против «Янг Бойз» и позавчера с «Венецией».