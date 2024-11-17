Лига наций. Италия примет Францию, Англия прощается с Карсли

Событием стала страстная речь Кейна: бомбардир примчал из Мюнхена и не обнаружил половины привычных партнеров. У многих накопились болячки, но главная причина на поверхности: смысл показывать себя Карсли — метла Тухеля будет мести по-новому. Харри хлопнул кулаком по столу и заявил, что так нельзя относиться к сборной. Это вдохновит тех, кто не стал прогуливать, на уверенную викторию над соседями. Но много голов не будет. Опять же — какой смысл, а лучшие силы «зеленой армии» собраны как раз в группе защиты, которой руководит главная звезда команды — вратарь «Ливерпуля» Келлехер. Именно он спас два очка в концовке матча с финнами, отразив пенальти.