Лига наций. Италия примет Францию, Англия прощается с Карсли

Прогноз: победа Англии и тотал меньше 3.5 за 1.89.
Англия на «Уэмбли» прощается с временным тренером Ли Карсли: в 2025-м «трех львов» возглавит Томас Тухель. Команда недосчиталась примерно десятка основных игроков, но в Греции экспериментальный состав взял убедительный реванш за домашнее поражение — 3:0. Ирландия в Лиге наций дважды одолела финнов, что уже неплохо, но тягаться с греками и, тем более, англичанами у нее не выходит.
Событием стала страстная речь Кейна: бомбардир примчал из Мюнхена и не обнаружил половины привычных партнеров. У многих накопились болячки, но главная причина на поверхности: смысл показывать себя Карсли — метла Тухеля будет мести по-новому. Харри хлопнул кулаком по столу и заявил, что так нельзя относиться к сборной. Это вдохновит тех, кто не стал прогуливать, на уверенную викторию над соседями. Но много голов не будет. Опять же — какой смысл, а лучшие силы «зеленой армии» собраны как раз в группе защиты, которой руководит главная звезда команды — вратарь «Ливерпуля» Келлехер. Именно он спас два очка в концовке матча с финнами, отразив пенальти.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.49
Италии нравится в Лиге наций, в отличие от многих других топ-сборных. А с Францией, что с Мбаппе, что без него, происходит неладное. В группе А2 она нормально выглядит на фоне Бельгии, которая хандрит еще сильнее, но умудрилась не забить Израилю на почти пустом «Стад де Франс» в матче, где футбол явно ушел на второй план. Обе сборные уже вышли в плей-офф, потому в последнем туре могут сыграть, не особо обращая внимание на турнирное положение. Шансы Италии выиграть группу предпочтительнее, но в экс-чемпионах мира взыграет гордость и желание взять реванш за домашнее поражение.
В первом круге зрители в Париже увидели аж четыре мяча, так почему бы и миланскую публику не порадовать? Подопечным Спаллетти в Лиге наций легко даются голы, а у французов без нефартовых в этом сезоне Мбаппе и Дембеле целому ряду ярких техничных игроков атаки (Барколя, Коло Муани, Нкунку, Тюрам) даже проще: больше возможностей брать игру на себя. Рискнем пообещать яркий футбол без оглядки на оборону.
Прогноз: 1Х (победа Хорватии или ничья) и тотал меньше 3.5 за 2.02.
Португалия почти идеально провела групповой турнир, споткнувшись лишь о шотландцев в Глазго (0:0). Обеспечив первое место в группе разгромом Польши, Роберто Мартинес отпустил восвояси Роналду, Бруну, Бернарду и Нету — как назло для Шотландии, которой необходимо поражение хорватов, чтобы попробовать перепрыгнуть с последнего места на второе. Так что Модрич с Роналду не обнимутся, вспоминая былое, а перспективы «шашечных» теперь выглядят не так тревожно.
Против сильнейшего и мотивированного состава Португалии хорватам даже дома было бы очень трудно, а так — другое дело. Чтобы не зависеть от исхода матча Польша — Шотландия, хорватам достаточно сыграть вничью, но раз у соперника неожиданно экспериментальный состав, почему бы не замахнуться на большее. Что касается тотала, атакующий потенциал Португалии из-за кадровых изменений снизился, а хорваты в случае успеха у чужих ворот сосредоточатся на охране добытого преимущества.
Прогноз: победа Испании и тотал меньше 3.5 за 2.25.
Чемпионы Европы не сбавляют оборотов: начав с ничьей в Белграде, испанцы последовательно разобрались со всеми соперниками, а ведь слабых сборных в их группе не было. В последнем туре, гарантировав себе первое место в квартете, они могут расслабиться — даже обстановка к тому располагает: встреча со Швейцарией пройдет на Канарах, точнее в Санта-Крус-де-Тенерифе.
У швейцарцев цикл не задался: после достойного выступления на Евро-2024 команда Мурата Якина не одержала в 5 турах Лиги наций ни одной победы. Нужно было в пятницу обыгрывать в Цюрихе сербов (1:1), а теперь, выходит, и они едут на Тенерифе отдыхать, только уже вылетев в Лигу В. Понятно, что у де ла Фуэнте будет ротация, но испанская сборная даже на Евро умудрялась ее проводить без влияния на результат — помните 1:0 с Албанией вторым составом? Ждем что-то похожее.
Прогноз: победа Германии и тотал больше 2.5 за 2.16.
На фоне могучей сборной Германии боснийцы вчера выглядели почти Брунеем, но Венгрия все-таки посильнее и сыграет с армадой Нагельсмана дома. В группе А3 заключительный тур не влияет ни на что: все четыре сборные расставлены по полочкам. Германия — первая, еще и с фантастической разницей мячей 17:3, а венгры, заняв 3-е место, попали в стыки с представителями Лиги В, которые появились в регламенте турнира с этого розыгрыша. Так что матч по сути товарищеский, но довольно принципиальный — с древними счетами аж с финала ЧМ-1954.
С голландцами дома Венгрия сумела зацепить ничью, но нынешняя сборная Германии подопечным Марко России не по зубам. Составы в нынешних обстоятельствах непредсказуемы, причем с обеих сторон, но вдохновленная качественной игрой на домашнем Евро и успешной сменой поколений бундестим пока сметает всех. Еще раз 7 голов, конечно, не ждем. А 3 — ждем. Лишь бы никому из венгров от этого не стало плохо.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.95.
Зато этот матч многое решает в самой запутанной группе всей Лиги наций. После памятной встречи на Евро имени вратаря Мамардашвили (1:1) Грузия доказала свою силу, разгромив чехов в Лиге наций дома (4:1), а теперь Хвиче и компании нужна победа в гостях — ничьей может не хватить для выхода в плей-офф. А ведь Чехия — очень «домашняя» команда.
На выезде подопечные Ивана Гашека не выглядят серьезной силой, зато на родине почти всегда побеждают, а последнее домашнее поражение было более двух лет назад от Португалии. Поэтому коэффициенты перекошены в пользу чехов, хотя команды равны по уровню, а по именам Грузия даже интереснее. Матч ожидается упорный, скамейки наверняка будут следить за событиями параллельной игры Албания — Украина, и в такой обстановке голов должно быть мало, если они вообще будут.
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Игорь Борунов
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