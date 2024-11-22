«Спартак» с «Локо» обменяются голами, «Милан» и «Юве» удивят

В Италии назревает невероятно увлекательная чемпионская гонка. Больше нет ни одной топ-лиги, где сразу шесть команд вверху таблицы разделяют лишь одно-два очка. Впереди всех «Наполи», а «Ромы» нет и близко, она только 12-я. Римляне набрали ровно в два раза меньше очков, чем неаполитанцы, а еще у них столько же побед, сколько сменилось тренеров. Зато теперь это уютный ламповый Клаудио Раньери. Правда, он был уже на пенсии в свои 73 года. И кроме «Лестера» больших успехов у него так и не было, в том числе в «Роме». И вообще, кажется, он пришел на другую должность.