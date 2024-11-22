«Спартак» с «Локо» обменяются голами, «Милан» и «Юве» удивят

Прогноз: 1Х (победа ЦСКА или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.13.
Валерий Карпин ужасно устал от поездов и автобусов, но ему и его команде снова ехать в Москву на матч c ЦСКА Николича, который пока не оправдывает возложенных на него летом надежд. При Федотове результаты были как минимум не хуже. Сборники есть в обеих командах, и очень трудно сказать, как пауза на международные матчи сказалась на их состоянии.
У ЦСКА больше проблем в атаке, хотя есть надежда, что всплеск Файзуллаева в сборной перенесется и на клуб, а у «Ростова» — в обороне. Валерий Карпин понимает, откуда ждать угроз. Когда грамотно опекают Мусаева и не теряют Дивеева на «стандартах», ЦСКА тяжело даются голевые моменты. Но разница по очкам в таблице отражает разрыв в уровне: на сегодня у себя дома армейцы обязаны доминировать в матче с ростовчанами, а если что, выручит Акинфеев, как это было в Самаре.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.10
«Спартак» отстает от «Локо» на целых 6 очков, но перед паузой на сборные красно-белые выдали неплохую победную серию, совсем перестав пропускать голы. «Локомотив» тоже побеждал, но более натужно и не без везения. На этом этапе сезона уже понятно, что команду тащит вундеркинд Батраков, и лично от него зависит очень много, хотя стоит отметить и Пиняева с Самошниковым.
Здесь тоже оценки смазывает двухнедельная пауза. Перед ней взбодрившийся после победы над ЦСКА «Спартак» выглядел фаворитом, потому что «Локо» был очень тяжел в матчах с «Рубином» и «Факелом», хоть и добился своего. Но Галактионов неплохо справляется с подобными мини-кризисами, поэтому для многих они проходят незамеченными. Время на это как раз было. К тому же у «Спартака» кадровые проблемы в обороне из-за травмы Бабича. Дерби «Локо» со «Спартаком» давно не были скучными. Соперники не подумают отказываться от атакующего футбола, который обычно приносит им успех, поэтому голы тут просто обязательны. Даже понятно, кто именно должен забить — Угальде и Батраков.
Прогноз: тотал больше 2.5 за 2.14.
«Милан» Фонсеки — это интересно и непредсказуемо. Португалец чудом избежал отставки и в благодарность руководству подарил эпохальный триумф в Мадриде с «Реалом». Но вообще никто не удивился, когда вслед за прекрасной игрой в Лиге чемпионов миланцы упустили победу в Кальяри. Пропущенный на 89-й минуте? Конечно. У соперника больше голов, чем моментов? Само собой, это же «Милан» Фонсеки. «Ювентус» с Моттой начал чуть ли не с катеначчо, причем очень успешно, но теперь все больше похож на тот же «Милан», хотя по-прежнему идет без поражений в Серии А. Правда, уже на 6-м месте, но от первого — 2 очка. Правда, потерял лучшего бомбардира Влаховича из-за травмы.
Обе команды пребывают в фазе неопределенности, так еще и приучили к тому, что в их очных встречах забитых мячей обычно маловато. Все ждут «низового» матча, и на этом можно сыграть. Во-первых, и «Милан», и «Ювентус» очень изменились с прошлого сезона, во-вторых, в больших матчах с их участием этой осенью голов как раз предостаточно. Как «Милан» действовал с «Интером» и «Реалом», да и «Ювентус» на этом стадионе в последний раз сыграл 4:4 против того же «Интера».
Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 1.73.
«Манчестер Сити» официально в кризисе. Этого не отрицает даже тренер одного из самых стабильно успешных клубов мира. У «горожан» четыре поражения подряд и непростой календарь впереди. Пауза на сборные была кстати, и продливший с клубом контракт Пеп Гвардиола попробует устроить перезагрузку. Соперник с именем, но подойдет: «Тоттенхэм» Энджа Постекоглу тоже терпит неудачи как в АПЛ (1:2 с «Ипсвичем»), так и в еврокубках (2:3 с «Галатасараем»).
Как раз с «Тоттенхэма» черная серия «Сити» и началась, но это были Кубок лиги и смешанные составы. Теперь разозленные и немного отдохнувшие чемпионы Англии обрушат на соперника весь свой гнев, и «шпорам» несдобровать. Спад «Сити» был связан с кадровыми проблемами, но Де Брейне, Стоунз, Грилиш и Аканджи уже тренируются, а у «Тоттенхэма» свои потери, особенно впечатляет нелепая дисквалификация Бентанкура. «Сити» не в порядке, но на своем поле 10-я команда АПЛ Холанду и компании по зубам.
Прогноз: победа «Барселоны» и «обе забьют — да» за 2.80
«Сельта» — классический испанский середняк, и у себя дома никому не дает спуску. «Реал» тут выиграл месяц назад, но посмотрите статистику матча и поймете, как непросто было это сделать. «Барселона» в этом сезоне превосходит «Реал» во всем, но Ла Лига отнюдь не чемпионат двух клубов. Это всегда было нелепым утверждением, а сейчас — особенно. Перед паузой на сборные «Барса» сенсационно уступила в Сан-Себастьяне, так еще и потеряла из-за травм разом и Левандовского, и Ямаля. Поляк на подходе, а вот возвращение испанского вундеркинда откладывается.
У «Сельты» впереди эффективно действует связка Мингеса-Аспас. Если бы галисийцы еще и в обороне справлялись, но она большую часть сезона их подводит. Хозяева наверняка пропустят более одного гола, особенно если Левандовски действительно готов выйти в стартовом составе, но интересно рассмотреть ставку на хозяйский гол. «Сельта» забивает в чемпионате больше, чем занимающий третье место «Атлетико».
Прогноз: победа «Наполи» за 1.71.
В Италии назревает невероятно увлекательная чемпионская гонка. Больше нет ни одной топ-лиги, где сразу шесть команд вверху таблицы разделяют лишь одно-два очка. Впереди всех «Наполи», а «Ромы» нет и близко, она только 12-я. Римляне набрали ровно в два раза меньше очков, чем неаполитанцы, а еще у них столько же побед, сколько сменилось тренеров. Зато теперь это уютный ламповый Клаудио Раньери. Правда, он был уже на пенсии в свои 73 года. И кроме «Лестера» больших успехов у него так и не было, в том числе в «Роме». И вообще, кажется, он пришел на другую должность.
Интересно, что он поменяет, но пока «Рома» выглядит безнадежной, и единственное слово, которым можно описать происходящее в ее офисе и на поле — бардак. У Конте наоборот все про порядок. А порядок бьет бардак, хотя это выглядит скучно, а иногда дает сбои, как при 0:3 с «Аталантой». А вот про голы непонятно: «Наполи» суховат, но нельзя недооценивать глубину провалов «Ромы». И разгром, и 1:0 кажутся одинаково вероятными.
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Игорь Борунов
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