Анонс Лиги чемпионов. Сразу два ремейка финалов и другие интриги

Прогноз: победа «Барселоны» в первом тайме, матче и тотал больше 2.5 за 1.82.
К середине группового этапа «Брест» — главная сенсация Лиги чемпионов в новом формате. «Барселона» проводит качественный сезон, однако отстает от 12-й команды чемпионата Франции на одно очко. Но наглецов Эрика Руа, которые подзапустили внутренний чемпионат, проводя ротацию в пользу ЛЧ (приносящую большие деньги и делающую клубу имя), в оставшихся четырех турах ждут матчи с «Барсой» и «Реалом». Сине-гранатовых некстати для бретонцев разозлили в Сан-Себастьяне и Виго (5 потерянных очков в Ла Лиге), так что ждем искрометный матч.
О кризисе «Барсы» говорить рано, по выступлению на дистанции к работе Флика претензий нет, но ее помучила серия непростых выездов, и в целом молодой состав должен прибавить в концентрации и морально-волевых качествах. Было бы интереснее, если бы «Брест» сыграл дома (номинально, правда — в ЛЧ команда базируется на более современной арене «Генгама»). В Каталонии же соскучившаяся по своей публике «Барса» будет давить всю игру, хотя голы гостей не исключены: «Брест» обожает длинный пас, энергичный прессинг, навесы — «бей-беги» в хорошем смысле. Это может сработать, но даже без Ямаля атака «Барсы» слишком мощна, а у Роберта Левандовского 99 голов в Лиге чемпионов — ждем юбилей.
Прогноз: победа «Баварии» и тотал меньше 3.5 за 2.80.
17-я команда таблицы-простыни принимает 25-ю, но недавно они рубились друг с другом и в финале, и в четвертьфинале, и в ⅛. Обоим грандом нужно срочно подниматься выше, особенно парижанам, которые пока идут мимо плей-офф, но как это сделать в гостях у мюнхенской армады? В бундеслиге «Бавария» идеальна, пора прибавлять в Лиге чемпионов, тем более, календарь для этого благоприятный. «ПСЖ» в чемпионате идет практически идентично мюнхенцам, а вот перспективы в ЛЧ крайне туманны. Над командой Луиса Энрике нависла реальная угроза вылета.
Кажется, 5-й тур должен эту угрозу усугубить. «Бавария» проиграла в ЛЧ два матча, как и «ПСЖ», но оба раза в гостях. За этот сезон только чемпион Германии «Байер» смог увезти с «Альянц-Арены» ничью, причем забив спасительный гол с 0,14 xG. С таким… вы ждете фамилию Кейн, но с таким Мусиалой, который на ноябрь 2024-го, возможно, лучший футболист Европы, парижанам трудно сладить, кто бы ни оказался в воротах, Доннарумма или Сафонов. А есть еще свой среди чужих Кингсли Коман, который в ковидный год решил исход финала в пользу «Баварии». Позже в Мюнхене были веселые 2:3 имени Мбаппе и Неймара, но они уже далече, а теперешний матч, скорее, больше будет напоминать недавнюю игру с «Бенфикой», где хозяева 90 минут размазывали соперника по бутерброду, но забил только Мусиала.
Прогноз: гол Виктора Дьокереша за 2.43.
В Лиссабон тут съездил чемпион Англии и увез домой авоську пропущенных голов. Теперь к Дьокерешу и компании едет вице-чемпион. Но «Сити» свалился в кризис, а «Арсенал», кажется, из него выходит, по крайней мере, «канониров» взбодрил вышедший из лазарета Эдегор. А в позапрошлом сезоне «Спортинг» выбил «Арсенал» из Лиги Европы. «Спортинг» уничтожает все на своем пути в этом сезоне, но в разгар рывка богатые англичане забрали тренера Аморима, которого сменил
Юран лишь начинающий карьеру Жоау Перейра. Продолжат ли зелено-белые на багаже нынешнего тренера «Манчестер Юнайтед» неравную, но успешную битву со всей АПЛ?
Встречаются клубы из Англии и Португалии, а все внимание к игрокам из Швеции и Норвегии. Мартин Эдегор крайне важен для схем Микеля Артеты, с ним и без него у «Арсенала» две разные команды, и вот он вернулся. А Виктор Дьокереш в 23 в английском, кстати, «Ковентри» вдруг превратился в Златана Ибрагимовича, и через три года он лучший бомбардир Европы нынешнего сезона: 25 матчей — 33 гола. Букмекеры считают, что «Арсенал» постоит за честь Англии, но реальная вероятность возможных проблем на «Жозе Алваладе» кажется намного выше заданной, поэтому лучше не трогать исход. Прервет ли «Арсенал» победную серию «Спортинга»? Возможно. Забьет ли Дьокереш? А почему нет после хет-трика в ворота «Сити»?
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.72.
«Астон Вилла» прекрасно начала сезон, ворвалась в группу лидеров АПЛ и ЛЧ, хлопнула «Баварию», но месяц назад что-то сломалось. 6 матчей без побед, 8-е место в Англии, дно в Брюгге с самым идиотским пенальти сезона: у Унаи Эмери и его футболистов абсолютно все пошло не так. «Ювентус» тоже не так бодр, как на заре эпохи Тьяго Мотты. Из хороших новостей: «Старая синьора» по-прежнему мало пропускает (кроме 4:4 с «Интером»), но с игрой и забитыми голами все туго (кроме 4:4 с «Интером»).
Интересно, что перевесит: проблемы «Ювентуса» с креативом в атаке или способность осенней «Астон Виллы» придумать гол в свои ворота из ничего? Но предматчевые расклады таковы, что в этой игре будет очень не хватать кого-то вроде Дьокереша, Кейна или Левандовского — забивного завершителя атак. Опять кажется, что букмекеры слишком фанатеют от английского футбола, «Вилла» почему-то фаворит. Посмотрим, но предупреждаем, запаситесь терпением, если ждете голы в Бирмингеме.
Прогноз: победа «Ливерпуля» за 1.86.
Второй за тур ремейк финала Лиги чемпионов. Вслед за «Баварией» и «ПСЖ» друг друга проверят «Ливерпуль» и «Реал». Арне Слот и его команда продолжают плодотворно притираться друг к другу. В разных сценариях голландский тренер находит ходы к победам. На сегодня «Ливерпуль» — номер один в Европе: лидер АПЛ, лидер и единственная команда, не потерявшая ни одного очка в ЛЧ. Вот только супермен Мохамед Салах захандрил из-за контракта, но не первый раз — наверное, договорятся. У Карло Анчелотти головной боли больше, чем у оппонента: неудачи с «Барселоной» и «Миланом» долго будут аукаться, так еще и продолжается беда с травмами лидеров — теперь выпал Винисиус.
Громить «Осасуну» и «Леганес» — одно дело, сдавать экзамен на «Энфилде» — другое. «Байер» честно продержался час, а уехал с 4:0. «Реал» на максималках обеспечил бы Слоту самую сложную задачку в сезоне, но сейчас не тот момент. Даже без Винисиуса в атаке найдутся исполнители, но в Лиге чемпионов «Реалу» довольно легко забивают все — и «Штутгарт», и «Лилль», и «Боруссия», не только «Милан». И сколько еще «сливочные» могли пропустить во всех этих матчах. Есть легендарный мадридский характер, но есть и ливерпульский. Итоговое уравнение получается не в пользу гостей.
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Игорь Борунов
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