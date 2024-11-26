Анонс Лиги чемпионов. Сразу два ремейка финалов и другие интриги

Кажется, 5-й тур должен эту угрозу усугубить. «Бавария» проиграла в ЛЧ два матча, как и «ПСЖ», но оба раза в гостях. За этот сезон только чемпион Германии «Байер» смог увезти с «Альянц-Арены» ничью, причем забив спасительный гол с 0,14 xG. С таким… вы ждете фамилию Кейн, но с таким Мусиалой, который на ноябрь 2024-го, возможно, лучший футболист Европы, парижанам трудно сладить, кто бы ни оказался в воротах, Доннарумма или Сафонов. А есть еще свой среди чужих Кингсли Коман, который в ковидный год решил исход финала в пользу «Баварии». Позже в Мюнхене были веселые 2:3 имени Мбаппе и Неймара, но они уже далече, а теперешний матч, скорее, больше будет напоминать недавнюю игру с «Бенфикой», где хозяева 90 минут размазывали соперника по бутерброду, но забил только Мусиала.