Битва года в АПЛ, Классикер в Германии и «Спартак» в Краснодаре

В «Дер Классикер» вся Германия будет болеть против «Баварии», иначе чемпионская гонка может завершиться еще до прихода зимы. Больше всего «Бавария» пугает тем, что не пропустила ни одного гола в последних семи матчах. Ну, и забила 18. «Боруссия» Нури Шахина тоже долго для себя не пропускает — целых два матча — и идет по сезону неровно, в этом и проблема. Напрячь фаворита в отдельно взятом матче дортмундцы могут, хотя статистика против них. «Боруссия» пять лет не обыгрывала принципиальных соперников на «Вестфалене»: одна ничья и пять поражений, правда, победила в Мюнхене в марте этого года.