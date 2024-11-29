Битва года в АПЛ, Классикер в Германии и «Спартак» в Краснодаре

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.07
У вас не дежавю, ЦСКА и «Рубин» встречались три дня назад, но то был Кубок, где армейцы уверенно направили казанцев с Пути РПЛ на Путь регионов со счетом 3:0. В чемпионате ЦСКА и «Рубин» — соседи. Для москвичей это печаль, ведь амбиции на старте были выше шестого места. «Рубин» — седьмой, и это эталонный середняк: подняться выше очень трудно, зато группа клубов, которым грозит вылет, на безопасном расстоянии.
Армейцам победа нужнее: есть шанс уйти на зимнюю паузу с надеждой вмешаться в борьбу первой пятерки, но матч наверняка сложится тяжелее, чем во вторник. На то есть одна причина, и имя ей — Мирлинд Даку. Казанский бомбардир в Кубке вышел только во втором тайме, а теперь будет терзать оборону ЦСКА с первых минут. В предыдущем туре красно-синих поставил на колени ростовский форвард Голенков, а Даку ему не уступает. На сей раз голами отметятся обе команды. ЦСКА желательно повести в счете с разницей более одного мяча: коллектив Николича пугающе проседает в концовках.
Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 за 2.09.
В «Дер Классикер» вся Германия будет болеть против «Баварии», иначе чемпионская гонка может завершиться еще до прихода зимы. Больше всего «Бавария» пугает тем, что не пропустила ни одного гола в последних семи матчах. Ну, и забила 18. «Боруссия» Нури Шахина тоже долго для себя не пропускает — целых два матча — и идет по сезону неровно, в этом и проблема. Напрячь фаворита в отдельно взятом матче дортмундцы могут, хотя статистика против них. «Боруссия» пять лет не обыгрывала принципиальных соперников на «Вестфалене»: одна ничья и пять поражений, правда, победила в Мюнхене в марте этого года.
«Бавария» Компани безжалостна к соперникам дома. У вратаря Нойера против «ПСЖ» было больше обводок (1), чем у парижских бомбардиров Барколя и Дембеле вместе. Но в гостях тотальный контроль удается мюнхенцам не всегда. Победить «Баварию» нынешней «Боруссии» почти невозможно, но прервать невероятную сухую серию Нойера реально. Гирасси в Загребе вышел на замену (и забил), а Гиттенс рано ушел отдыхать (и забил). Пусть в лучших традициях Классикера будут голы, возможно, даже в разные ворота.
Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.30.
Один из главных матчей сезона в Англии пройдет в момент, когда «Ливерпуль» пребывает на пике формы и результатов, а «Сити» свалился на дно кризиса. Или может быть хуже? Узнаем 1 декабря на «Энфилде». Впервые при Гвардиоле у «Манчестер Сити» пять поражений подряд, а невероятная ничья с «Фейеноордом» (3:3) выглядела еще большим провалом.
По крайней мере, Холанд и Гюндоган снова забивают, да и раньше аналитики отмечали, что системный сбой «Сити», из-за которого Пеп в отчаянии царапает себе лицо, кроется не в атаке, а в обороне. Действующие чемпионы могут пропустить сколько угодно от любой команды, а «Ливерпуль» на сегодня — лучшая команда Европы. Никто не сомневается, что рано или поздно «горожане» из кризиса выйдут, но никто и не скажет, когда это произойдет. А пока ставка напрашивается: слаженная игра подопечных Арне Слота приносит от двух до пяти забитых в каждом матче, а у гостей есть кому отыгрывать эти мячи.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.16
«Краснодар» и «Спартак» выдали уже немало запоминающихся битв, и вот еще одна как проверка амбиций. Если «быки» хотят бодаться с «Зенитом», «Спартак» на своей прекрасной арене надо обыгрывать. Если «Спартак» намерен вклиниться в драку за медали — конкурентов по ней тоже нужно побеждать, даже в гостях, чтобы сократить отставание в таблице. Кубок мы уже договорились не учитывать: матчи в Тюмени и в Ростове обе команды провели резервистами, экономя силы на более важную игру, зато в РПЛ красно-белые в порядке: четыре победы подряд, а черно-зеленые — не вполне: две натужные ничьи против «Рубина» и «Химок» с заметными ошибками у своих ворот.
Последнее поражение «Спартака» в чемпионате — как раз унизительные 0:3 дома с «Краснодаром». Значит, время для реванша, хотя команда Мусаева дома давно никому не дает спуску: 7 побед в 7 последних матчах РПЛ. Игра будет, конечно же, на три результата, а у болельщиков есть все основания надеяться на искрометный футбол. «Спартак» ведь тоже уязвим в обороне, как и «Краснодар», что показал и успешный в целом матч с «Локомотивом» (5:2). Тут не надо долго думать над ставкой.
Прогноз: победа «Интера» за 1.98.
«Фиорентина» заслужила порцию внимания прекрасным началом этого сезона. Команда Раффаэле Палладино сражается за лидерство в чемпионате Италии, а теперь сыграет с фаворитом номер один — миланским «Интером». В таблице у соперников равное число очков, а еще оба уверенно выступают в еврокубках. И «фиалки», и действующие чемпионы страны в полном порядке.
При более внимательном рассмотрении заметно, что осеннему рывку флорентийцев способствовал удобный календарь: давно уже «фиалки» не сталкивались с таким грозным соперником, как теперь. «Фиорентина» обыграла дома другой миланский клуб, но как раз в самый разгар его кризиса. У «Интера» впечатляющая глубина состава, и Индзаги проще подбирать игроков под борьбу на несколько фронтов разом. «Фиорентине» это дается чуть тяжелее. Но это очень серьезный соперник, потому возможная победа фаворита оценена неплохим коэффициентом. Возможно, «Интеру» придется непросто, но Тюрам, Лаутаро и Чалханоглу справятся.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.80
«Монако» Александра Головина проводит важнейший матч если не в погоне за «ПСЖ», которая маловероятна, то хотя бы в борьбе за второе место. Монегаски обескураживающе уступили дома «Бенфике» в Лиге чемпионов, это был бы главный фейл тура, если бы не паноптикум «Сити» с «Фейеноордом». Команда Головина (и он сам) довольно легко создавала острые моменты, но все портили откровенные ляпы в обороне. Вот бы комбинационную игру перенести на «Велодром», но на этот раз без привозов и удалений.
Кстати, примерно так же рассуждают и в «Марселе» о своей игре. Раньше считалось, что это домашняя команда, но последние две игры на «Велодроме» «Олимпик» проиграл, причем не только «ПСЖ», что понятно, но и «Осеру». Соперники похожи: много азарта, хороших атак, перебор с ошибками в обороне и ненужными карточками. Все это обещает нам результативный футбол с равными шансами на успех.
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Игорь Борунов
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