«Реал» гонится за «Барсой», а «Ливерпуль» убегает от всех

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.28
Как изменчив футбольный мир в условиях конкуренции. Недавно все восторгались «Барселоной» и не могли найти в игре команды Флика уязвимых мест, и вот, не так глубоко, как «Ман Сити» в Англии, но «Барса» угодила в яму и не смогла победить в трех матчах Ла Лиги кряду, два из них проиграв, даже дома скромному «Лас-Пальмасу». Как итог по потерянным очкам «Барсу» уже опередил, казалось бы, отстававший «Реал».
«Мальорка» идет в таблице выше всех соперников, о которых «Барса» обломала зубы. Команда Аррасате в этом сезоне особенно сильна обороной, а забивает не так много, но последние два победных матча получились результативными, однако сыграть на ноль не удалось — ни с «Лас-Пальмасом», ни с «Валенсией». У «Барсы» с первых минут готов сыграть Ямаль, чье отсутствие из-за травмы стало одной из главных причин нарушения игровых связей в атаке и плохой реализации моментов. Но это вряд ли решит другую проблему: регулярные провалы в обороне. «Мальорка» хотя бы раз, но ими воспользуется. В прошлом сезоне соперники сыграли на острове 2:2. Не исключен повтор того результата плюс-минус гол с чьей-то стороны.
Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 за 2.95.
У всех европейских топ-клубов в этом сезоне были спады за исключением одного. Помните эпоху Юргена Клоппа? Забыли. Арне Слот — новый идол болельщиков «Ливерпуля». «Красные» обыграли «Ман Сити» так, будто это какой-то «Брентфорд» или «Ипсвич» — даже не напряглись. Отрыв от второго места — 9 очков, и вряд ли мерсисайдцы захотят возвращать интригу в АПЛ. Нынешний застойный «Ньюкасл», который стал середняком несмотря на активную трансферную политику и поддержку из Саудовской Аравии, им, разумеется, по зубам. Хотя у команды Эдди Хау бывают и успехи, особенно дома — «Челси» и «Арсенал» не дадут соврать.
«Ньюкасл» не побеждал «Ливерпуль» с 2015 года, и для завершения этой серии нет предпосылок. Забить гол мерсисайдцам крайне сложно — это не удалось даже «Реалу» и «Сити». «Ливерпуль» Слота не забывает об игровом балансе и, поведя в счете, лучше зафиксирует успех, нежели полетит за разгромом, оставив оппоненту зоны для контратак. Ставка понятна, а риск только в том, что «Ливерпуль» наконец-то догонит голами свой мощный xG.
Прогноз: Х2 (ничья или победа «Реала») и тотал меньше 3.5 за 1.85.
У «Реала» проблемы в Лиге чемпионов, а вот в Испании мудрый Карло Анчелотти спокойно вернул команду на верный путь, на опыте справляясь со всеми трудностями. После разгрома от «Барсы» «Реал» не то что не потерял ни одного очка — даже не пропустил ни одного гола в Ла Лиге. Хотя соперники были значительно проще нынешнего. «Атлетик» несмотря на спад у главной звезды прошлого сезона Нико Уильямса идет четвертым в чемпионате, а также уверенно держится в группе лидеров Лиги Европы.
Без травмированного Винисиуса роль лидера «Реала» уже не в первый раз взял на себя Родриго, да и звезды вроде Беллингема и Мбаппе, может, не оправдывают надежд на 100%, но честно стараются изо всех сил. «Реалу» скоро ехать на клубный ЧМ, который из-за нового турнира в следующем году переименован в Межконтинентальный кубок, и хорошо бы достать «Барсу» в таблице раньше. Но «Атлетик» — очень серьезный оппонент, хотя мадридцам в последнее время удаются выезды в Бильбао. Поэтому подстрахуемся двойным шансом. Баски обязательно дадут бой.
Прогноз: 1Х (победа «Арсенала» или ничья) и тотал больше 3.5 за 2.55.
Самый интригующий матч середины недели. «Арсенал» здорово прибавил с возвращением в строй Эдегора: если кто и способен гнаться за «Ливерпулем» — это банда Артеты. У «МЮ» новый тренер, и уже позитивные изменения — есть первый разгром (4:0 с «Эвертоном»). Наверняка Амориму хотелось бы отомстить за избиение своего любимого «Спортинга» в Лиге чемпионов, но достаточно ли он освоился в Англии?
Нет, недостаточно: настоящие испытания еще впереди. Даже с норвежским «Буде-Глимтом» на «Олд Траффорд» временами было видно, что это все еще старый-добрый «МЮ» тен Хага — в плохом смысле. Поэтому понятно, почему букмекеры так уверены в победе «Арсенала» несмотря на Аморима и неплохих футболистов в его распоряжении. Но поберечься, предположив, что манкунианцы способны биться за ничью, стоит, добавив к этому высокую результативность: «МЮ» забивает много, «Арсенал» — очень много, а в обороне и там, и там случаются огрехи, причем несколько за матч.
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Игорь Борунов
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