«Реал» гонится за «Барсой», а «Ливерпуль» убегает от всех

«Мальорка» идет в таблице выше всех соперников, о которых «Барса» обломала зубы. Команда Аррасате в этом сезоне особенно сильна обороной, а забивает не так много, но последние два победных матча получились результативными, однако сыграть на ноль не удалось — ни с «Лас-Пальмасом», ни с «Валенсией». У «Барсы» с первых минут готов сыграть Ямаль, чье отсутствие из-за травмы стало одной из главных причин нарушения игровых связей в атаке и плохой реализации моментов. Но это вряд ли решит другую проблему: регулярные провалы в обороне. «Мальорка» хотя бы раз, но ими воспользуется. В прошлом сезоне соперники сыграли на острове 2:2. Не исключен повтор того результата плюс-минус гол с чьей-то стороны.