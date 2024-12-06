Новый Год в Краснодаре, Дзюба в Питере и дерби Ливерпуля

Прогноз: победа «Аталанты» и тотал больше 1.5 за 2.24.
Вопреки итальянской футбольной истории фаворитом в сегодняшнем матче является не гранд, а более скромный клуб. Объяснять не нужно, достаточно посмотреть в таблицу, где у «Аталанты» на целых 9 очков больше, чем у «Милана» (правда, у красно-черных игра в запасе). «Милан» в хорошей форме — прежде проблемная команда Пауло Фонсеки больше месяца никому не проигрывает. «Аталанта» Гасперини — в отличной. Ее серия намного круче: 11 побед и 2 ничьи с сентября.
«Аталанта» — самый результативный клуб Серии А с отрывом: 2,57 гола за игру, а Ретеги — лучший бомбардир лиги с 12 мячами. Много забивает и Лукман, а Шарль де Кетеларе — лучший ассистент. У «Милана» всё и все скромнее, даже несмотря на недавний разгром «Сассуоло» в Кубке 6:1. Миланцы многовато пропускают, а «Аталанта», хоть играет «по бразильской системе», в последнее время прибавила и в обороне. С лучшей атакой Италии на сегодня «Милану» не сладить, но Пулишич, Леау и компания, возможно, получат свои моменты.
Прогноз: «Ливерпуль» «забьет в обоих таймах — да» за 2.12
Символично, что две мощные серии — победная «Ливерпуля» и провальная «Ман Сити» — прервались в один вечер. Но все-таки «Ливерпуль» не проиграл и был в минутах от победы, а Мо Салах несмотря на разногласия по контракту играет все лучше и лучше. «Эвертону» непросто. Команда Шона Дайча борется за выживание, но в процессе отвела душу на еще более проблемном «Вулверхэмптоне» — 4:0.
Все это не меняет расклад сил и шансы соперников в ближайшей игре. Арне Слот использует допущенные в Ньюкасле ошибки для роста: так было и после поражения от «Ноттингем Фореста» и после ничьей с «Арсеналом». Дерби есть дерби, и в прошлый раз «Эвертон» на своем стадионе соседей обыграл, но разница в классе и тонусе команд слишком велика для еще одной сенсации. На пресс-конференции в Ньюкасле Слот сравнил таймы — второй (с тремя голами) ему понравился больше первого. Это «Ливерпуль» и улучшит: теперь лидер АПЛ результативно отработает обе половины игры.
Прогноз: победа «Зенита» и «обе забьют — нет» за 1.97
Покажите человека, который предсказал победу «Крыльев» над «Зенитом» в Питере. Чемпионы скрипели по игре давно, но чтобы так окунфузиться… До зимнего перерыва остался один тур, и уйти в отпуск «Зенит», конечно, намерен лидером. Последний матч, где у «Зенита» не было вообще никаких проблем, это как раз выезд в Самару к «Акрону» (5:0). И это несмотря на то, что команда Тедеева намного лучше играет дома, нежели на выезде. Теперь тольяттинцам будет еще сложнее, даже если Дзюба на сей раз обойдется без травм.
«Акрон» — по делу лучший новичок РПЛ, но успешно противостоять заведомо более сильным соперникам пока не научился. Почти все очки набраны против более близких по статусу и составу соперников. Исключение только одно — победа в Ростове. «Зенит» заслужил обидный щелчок по носу и получил его: теперь команда Семака начнет матч собраннее. В ворота петербуржцев, судя по всему, вернется Евгений Латышонок. С ним оборона лидера чувствует себя намного спокойнее. Это и может оказаться решающим фактором.
Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 1.5 за 1.98.
Казалось, «Реал» начинает выходить из кризиса, даже достал «Барселону» в таблице Ла Лиги, но поражения от «Ливерпуля» и «Атлетика» не позволяют утверждать, что команда Анчелотти на верном пути. В Жироне встретятся два худших испанских представителя Лиги чемпионов — у «Барсы» и «Атлетико» дела в Европе намного лучше. В отличие от «Реала», спад «Жироны» был ожидаем, и можно сказать, что Мичел Санчес делает все, что может, хотя в Испании каталонцы уже на восьмом месте.
Интрига в том, что у «Реала» серия матчей в гостях, и именно вдалеке от «Сантьяго Бернабеу» королевскому клубу особенно нехорошо. Виновниками поражения в Бильбао за конкретные ошибки объявили Мбаппе и Вальверде, как будто на поле не было еще 9 игроков, это тоже плохой знак. Время проявить знаменитый мадридский характер, хотя тот же Мбаппе еще не вполне им проникся. Партнеры поддержат, и «Реал» обязан благодаря классу исполнителей вымучить победу над середняком, каким стала «Жирона» в этом сезоне, но вряд ли это будет легко.
Прогноз: победа «Краснодара» за 1.86.
Матчем в Краснодаре РПЛ уходит на долгую зимнюю паузу, так что это как бы российский футбольный Новый Год. Особенно символично, что это «Краснодар» и «Локомотив» — два клуба, которые в первой половине сезона навязали борьбу «Зениту». Есть еще «Спартак», но он ускорился ближе к зиме, а «быки» и «Локо» даже успели полидировать, правда, сейчас явно переживают спад. Матч ответит на вопрос, чей кризис серьезнее, и кто же весной будет бороться за чемпионство.
Если сравнивать игру «Краснодара» и «Локомотива» на нынешнем отрезке, сравнение окажется не в пользу московского клуба. У команды Галактионова нарушилось примерно все: железнодорожники по делу проигрывают «Химкам», пропускают очень много голов от «Спартака», да и в играх с «Факелом» и «Рубином» им повезло не потерять очки. «Краснодар» играет в свой футбол, который принес серию побед и первое место осенью. Если «быки» и сбавили, то в «физике» и уверенности. Даже игра со «Спартаком» несмотря на счет 0:3 была по ощущениям почти равной, разница была лишь в реализации моментов. «Локомотиву» нужен капитальный ремонт (пауза пригодится), а «Краснодару» — просто сыграть в свой футбол при своей публике.
Прогноз: победа «Челси» за 2.09.
«Челси» вернулся. Декаданс был таким долгим и болезненным, что о том, что команда Энцо Марески реально готова бороться, возможно, даже за чемпионство (если «Ливерпуль» накроет кризис), боятся говорить и болельщики, и сам тренер. Что вы, что вы, «Сити» сильнее, «Арсенал» сильнее, отстаньте от нас. А тем временем, Палмер, Джексон и Мадуэке выносят всех. Впереди еще очень много матчей, но «синие» хороши. «Шпоры» — нет.
Пике команды Энджа Постекоглу в глубину таблицы АПЛ продолжается. Пока 10-е место, но «Тотттенхэм» готов падать ниже из-за кадровых проблем и потери уверенности. Тренер ругается с болельщиками прямо на стадионе, в обороне неразбериха, забивать некому — только в триумфальном матче с «Манчестер Сити» (4:0) получилось абсолютно все, но это единичный случай. Несмотря на то что «Сперс» играют дома, есть основания поставить на успех тех, кто играет увереннее, быстрее, да просто лучше.
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Игорь Борунов
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