Новый Год в Краснодаре, Дзюба в Питере и дерби Ливерпуля

Если сравнивать игру «Краснодара» и «Локомотива» на нынешнем отрезке, сравнение окажется не в пользу московского клуба. У команды Галактионова нарушилось примерно все: железнодорожники по делу проигрывают «Химкам», пропускают очень много голов от «Спартака», да и в играх с «Факелом» и «Рубином» им повезло не потерять очки. «Краснодар» играет в свой футбол, который принес серию побед и первое место осенью. Если «быки» и сбавили, то в «физике» и уверенности. Даже игра со «Спартаком» несмотря на счет 0:3 была по ощущениям почти равной, разница была лишь в реализации моментов. «Локомотиву» нужен капитальный ремонт (пауза пригодится), а «Краснодару» — просто сыграть в свой футбол при своей публике.