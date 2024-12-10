«Аталанта» готова брать реванш у «Реала», от «Барсы» ждем голы

Прогноз: 1Х (победа «Аталанты» или ничья) и «обе забьют — да» за 2.09
14 августа эти клубы сошлись в Суперкубке Европы, и Мадрид забрал свой какой-то сотый по счету трофей за явным преимуществом. Четыре месяца спустя расклад сил кардинально изменился. Букмекеры оценивают вероятность победы «Реала» в гостях немного выше, чем бергамасков дома. Потому что «Реал». По игровой форме все козыри, скорее, в колоде Гасперини.
«Аталанта» показывает, возможно, лучший футбол в истории клуба, а «Реал» даже после уверенных 3:0 в Жироне еще не вышел из кризиса, хотя работает в этом направлении. У «Реала» невероятно низкая позиция в таблице (24-я) — это главная сенсация всего турнира, и Анчелотти, просчитывая ходы вперед, уже честно признал: в топ-8 не попасть, надо готовиться к стыковым матчам. Он понимает, как тяжело сегодня будет в Бергамо. Январский календарь сулит больше очков.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.98.
«Интер» в Лиге чемпионов невероятно прагматичен, но и пока непобедим, потому что за 5 туров черно-синие не пропустили ни одного гола. «Байер» в нынешнем сезоне потряхивает сильнее, чем в предыдущем, но после разгрома в Ливерпуле команда Хаби Алонсо вышла на верный курс. Неужели на этот раз непробиваемый Ян Зоммер на отлично знакомой ему «Бай-Арене» впервые в этом розыгрыше достанет мяч из сетки ворот?
Вполне может быть, но с кем бы ни играл «Интер» в ЛЧ, пока Симоне Индзаги всегда удается определять рисунок и климат игры. Становится так сухо, что к 90-й минуте из газона должны уже начать пробиваться кактусы. Пока это приносит успех, и миланцы идут вторыми в таблице, никто ничего не будет менять. «Байер» будет много атаковать, как делали против «Интера» «Сити» и «Арсенал», например, но будет ли толк?
Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.02.
В среду в Германии пройдет уже принципиально иной по стилистике матч. Раз это «Боруссия» и «Барселона», для начала задираем тотал, а теперь подумаем, кто же во встрече соседей по таблице ЛЧ (4-е место против 3-го) может преуспеть. Обе команды на данный момент в нестабильном состоянии, получается у них далеко не все. Обе интересно играют в атаке: «Барса» рада возвращению Ямаля, у Дортмунда появилось грозное оружие в виде отработавшего до автоматизма голевые смещения с фланга Гиттенса, и все это про атаку.
Вилка коэффициентов на исход (3.20 — 3.80 — 2.02) намекает нам, что в этой паре не так просто предвидеть развитие событий, пусть шансы гостей и котируются повыше. Но мы уже поняли, что здесь нужно ждать голы. «Боруссия» на родной арене постарается доминировать даже с «Барсой». Флик по опыту с «Баварией» отлично знает, как ее за это наказывать. Но и каталонцы чересчур много для топ-клуба позволяют у своих ворот — последний матч с «Бетисом» (2:2) тому пример.
Прогноз: Х2 (ничья или победа «Сити») и «обе забьют — да» за 2.19
«Сити» продолжает лихорадить. Пеп не может разобраться, что происходит с его командой, и она продолжает терять очки в АПЛ несмотря на могучий потенциал. Травма Родри влияет, конечно. Без него резко выросло число обрезов в центре. «Ювентус» тоже тяжел, ему тоже мешают травмы, и «Старая синьора», кряхтя, начинает отставать от группы лидеров Серии А. Все дивятся беспрецедентному кризису «Сити», но ведь у «Юве» много проблем. С «Болоньей» потеряны очки и ведущий защитник Камбьязо, команда не побеждала уже месяц, а в ЛЧ — два.
В таблице все зыбко, один успех или неудача могут забросить «горожан» и «бьянконери» как в топ-8, так и на грань вылета, поэтому игра будет осторожной, но уже привычных ошибок в обороне ни тем, ни другим избежать не удастся. Однако, шансы гостей предпочтительнее. У Гвардиолы больше козырей: Холанд, Бернарду, Доку и пусть и не набравший форму, но все-таки сам Кевин Де Брейне.
Прогноз: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.88.
У монегасков есть хорошие матчи, но никак не удается выдать их пачкой. Команда Ади Хюттера побеждает «Барселону», но проигрывает «Бенфике». Стирает в порошок «Црвену Звезду», но уступает «Анжеру». Который «Монако» настоящий? У «Арсенала» с игрой лучше, хотя удается и не все, но, например, ничью с «Фулхэмом» можно объяснить банальным невезением. однако «канонирам» надо поднять эффективность не только угловых, которыми все восхищаются, но и атак с ходу.
Сложно выбрать ставку. Коэффициент на П1 мизерный и неуважительный по отношению к крепкому еврокубковому середняку «Монако», у которого столько же очков, сколько у самого «Арсенала». У себя дома «канониры» на бумаге вроде должны выиграть, но даже с «Шахтером» пришлось помучиться. В то же время «Монако» это не «Ливерпуль» и не «Интер». Хозяева «Эмирейтс» чаще побеждают с разницей от пары мячей, и в последних пяти матчах по игре к Артете вопросов нет. Головину и компании придется непросто.
erid: 2VtzqwP5uWX
Игорь Борунов
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+