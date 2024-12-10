«Аталанта» готова брать реванш у «Реала», от «Барсы» ждем голы

В среду в Германии пройдет уже принципиально иной по стилистике матч. Раз это «Боруссия» и «Барселона», для начала задираем тотал, а теперь подумаем, кто же во встрече соседей по таблице ЛЧ (4-е место против 3-го) может преуспеть. Обе команды на данный момент в нестабильном состоянии, получается у них далеко не все. Обе интересно играют в атаке: «Барса» рада возвращению Ямаля, у Дортмунда появилось грозное оружие в виде отработавшего до автоматизма голевые смещения с фланга Гиттенса, и все это про атаку.