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Топ-матчи тура, 13.12. Публикация материала 13.12

Подзаг.

Источник: AP 2024

Ливерпуль — Фулхэм

Прогноз:

Конверсионная ссылка.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 16, 14.12.2024, 18:00
Ливерпуль
-
Фулхэм
-

Текст.

Райо Вальекано — Реал

Прогноз:

Конверсионная ссылка.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 17, 14.12.2024, 23:00
Райо Вальекано
-
Реал
-

Текст.

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Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Прогноз:

Конверсионная ссылка.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 16, 15.12.2024, 19:30
Манчестер Сити
-
Манчестер Юнайтед
-

Текст.

ПСЖ — Лион

Прогноз:

Конверсионная ссылка.

Футбол
Франция 2024/2025
Тур 15, 15.12.2024, 22:45
ПСЖ
-
Лион
-

Текст.

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Лацио — Интер

Прогноз:

Конверсионная ссылка.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 16, 16.12.2024, 22:45
Лацио
-
Интер
-

Текст.

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Игорь Борунов

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