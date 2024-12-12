Топ-матчи тура, 13.12. Публикация материала 13.12

Ливерпуль — Фулхэм
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Райо Вальекано — Реал
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Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
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ПСЖ — Лион
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Лацио — Интер
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Игорь Борунов
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