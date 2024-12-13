В Манчестере и Мадриде дерби, а в Италии борьба за лидерство

В Италии, наверное, не самый сильный в Европе чемпионат, но точно самый интересный. Не то что непонятно, кто станет чемпионом — даже непонятно, кто фаворит. Два претендента встретятся в понедельник между собой на «Стадио Олимпико». Один очевидный, но смотрите, что творит «Лацио» Марко Барони: лидеры Лиги Европы и вровень с «Интером» (по набранным) в Серии А. Не просто так упомянули стадион: «Лацио» в этом сезоне проигрывает только в гостях, а дома победил в 10 случаях из 12. «Интеру» не будет проще, чем только что с «Байером».