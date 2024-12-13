В Манчестере и Мадриде дерби, а в Италии борьба за лидерство

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 1.75.
Ни один европейский топ-клуб с начала этого сезона не избежал хотя бы небольшого спада. Кроме «Ливерпуля». Арне Слот как начал за здравие, так и штампует победы по всем фронтам. У мерсисайдцев близкий к идеалу прессинг, минимум ляпов в обороне и супербомбардир Салах. Правда, в такой конкурентной лиге, как АПЛ, каждый клуб может в хороший день напрячь даже лидера — «Ньюкасл» недавно заставил спасаться от поражения. А «Фулхэм» традиционно считается грозой авторитетов и не раз это подтверждал.
«Дачники» могут похвастать тем, что после поражения от «МЮ» в 1-м туре 18 августа ни разу не уходили с поля без забитого гола. Для середняка очень впечатляюще. Значит, заказываем «обе забьют — да»? С кем угодно, но не с «Ливерпулем». На «Энфилде» серия может прерваться, но это еще один фактор в пользу достойной общей результативности матча.
Прогноз: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 за 2.35.
Для нового рывка наверх «Реалу» не так уж нужен Мбаппе, хотя именно он создал задел для победы над «Аталантой» в матче с высоким уровнем сложности, но получил травму. Винисиус намного важнее для схем Анчелотти, и он как раз прибавляет. Как и Беллингем. Теперь у «Реала» испытание вроде бы проще, но это мадридское дерби со своими особенностями. В предыдущем победоносном сезоне «Реал» ни разу не смог сломить сопротивление «Райо»: две ничьи в двух встречах.
У Иньиго Переса специфическая команда, очень закрытая, неудобная для «Реала», еще и сыграет в родном «улье» (прозвище «Райо» — «пчелы»). У большого Мадрида регулярно возникают проблемы с соседями на их стадионе: «сливочным» не победить здесь почти три года. Даже по коэффициентам видно, что в дерби ждут упорной борьбы, разгром маловероятен, как и высокий тотал. «Реал» подтянулся к «Барсе» и нельзя снова отстать. Не так просто собрать хорошую ставку — придется довериться классу исполнителей у чемпионов, хотя ничья не выглядит невозможной.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.79
Главный матч уикенда. Страдающий «Ман Сити» Гвардиолы, который даже кушать не может нормально, против «Ман Юнайтед» с новым тренером Аморимом, который еще продолжает осваиваться в Англии. Это невозможно осознать, но у «Сити» одна победа в последних 10 матчах. Появление Аморима в «МЮ» пока ничего не поменяло: даже Онана привозит точно так же, как раньше. Хватит верить в «Сити»: уже столько раз обожглись, но и игра «красных дьяволов» не располагает к тому, чтобы ставить на них, хотя в последние сезоны в дерби наметился перелом. «МЮ» научился создавать сложности даже тому «непобедимому» «Сити».
В Манчестере с футболом проблемы у всех, но это совсем не значит, что команды играют скучно — случиться может все что угодно, и зрелищность игры не вызывает сомнений. На ноль обе команды играют редко, а пути к чужим воротам находят почти всегда, поэтому несмотря на масштабные перемены в дерби напрашивается традиционный вариант ставки.
Прогноз: победа «ПСЖ» и «обе забьют — да» за 2.30
У «Лиона» много проблем, которые угрожают даже самому существованию почтенного клуба, а «львы» на плаву — рядом с «Лиллем» и «Ниццей» в Лиге 1 и аж на четвертом месте в таблице Лиги Европы после успешной перестрелки с «Айнтрахтом». Еще и Ляказетт играет так, как будто на дворе не 2024 год, а 2017-й. Чтобы вы понимали, почему это матч тура во Франции.
«ПСЖ» в ЛЧ дождался соперника, которого смог обыграть (австрийский «Зальцбург»), и может расслабиться, что регулярно делает во внутреннем чемпионате без всякого ущерба лидерству. У парижан до сих пор нет поражений, но две ничьи подряд — с «Нантом» и «Осером». Поэтому к следующему матчу фавориты отнесутся внимательнее. «Лион» очень веселый, много забивает, но пропустит от повеселевшего после вояжа в Австрию чемпиона больше.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.89.
В Италии, наверное, не самый сильный в Европе чемпионат, но точно самый интересный. Не то что непонятно, кто станет чемпионом — даже непонятно, кто фаворит. Два претендента встретятся в понедельник между собой на «Стадио Олимпико». Один очевидный, но смотрите, что творит «Лацио» Марко Барони: лидеры Лиги Европы и вровень с «Интером» (по набранным) в Серии А. Не просто так упомянули стадион: «Лацио» в этом сезоне проигрывает только в гостях, а дома победил в 10 случаях из 12. «Интеру» не будет проще, чем только что с «Байером».
Хочется посоветовать фору (0) или двойной шанс, но проблема в том, что каждый из трех исходов слишком вероятен. Поэтому предположим, что в нынешней турнирной ситуации, где каждое очко в лидирующей группе на счету, соперники проведут классический итальянский осторожный матч, постараясь не ошибаться. Ничья 0:0 или 1:1 никого не расстроит.
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Игорь Борунов
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