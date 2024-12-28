Англия и Италия дарят футбол на Новый год

Прогноз: победа «Аталанты» за 2.39.
В Италии пора расширить список грандов. «Аталанта» наверху не первый сезон, а на этот раз победители Лиги Европы всерьез нацелились на скудетто. Но впереди у команды Джан Пьеро Гасперини немало испытаний. Визит в Рим — одно из них, ведь его коллега Марко Барони прекрасно начал работу в «Лацио». Бело-голубые способны создать «Аталанте» немало проблем, особенно дома, но есть ключевой фактор, который позволяет спрогнозировать успех гостей.
Бергамаски должны встретить Новый год уверенными лидерами Серии А за счет сбалансированного состава. Полномочия Гасперини выходят за рамки работы обычного тренера, и он по крупицам собрал прекрасную команду, где в нужный момент каждому есть замена. А у «Лацио» проблема именно с тем, что мало подмоги со скамейки — отсюда поражения от «Пармы» и «Интера».
Прогноз: тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.94.
Мы все знаем, что загадал мальчик Хосеп Деду Морозу. Конец 2024 года стал сущим кошмаром для «Ман Сити», в который еще в октябре никто ни за что бы не поверил: 1 победа в 13 матчах, а поражений за полтора месяца больше, чем за предыдущие полтора года. Перед самым Новым годом «горожане» могут слегка улучшить себе настроение. Матч с «Лестером» в гостях, но соперник к нему не очень готов. Приход Руда ван Нистелроя «лисам» пока не помог. Варди и компании нужно прибавлять, иначе они снова вылетят в Чемпионшип.
Если абстрагироваться от счета на табло матч за матчем, против «Эвертона» «Сити» с запасом наиграл на победу, но нужны дополнительные усилия, чтобы выбраться из ямы. И пенальти, конечно, нужно забивать, мальчик Эрлинг. Гвардиола сетует на то, что его команда умудряется пропускать всегда, когда соперник приближается к ее воротам, но для предлагаемой ставки это неважно. Три недели чемпионы Англии не забивали больше двух за матч. Пора уже, с таким числом подходов.
Прогноз: двойной шанс 1Х (победа «Ювентуса» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.00.
«Ювентус» нацелился на какой-то особый рекорд: сыграть вничью как можно больше матчей за сезон. При действующих правилах начисления очков это ощутимо мешает бороться за первые места в чемпионате Италии. У «Фиорентины» такого нет, поэтому она впереди, на пятом месте, да еще и с матчем в запасе. «Фиалки» хорошо начали сезон, но из-за двух поражений подряд отстали от тройки лидеров на 6 очков.
Противостояние «Юве» и «Фиоре» исторически довольно напряженное, открытых матчей почти не бывает. «Фиорентина» мало пропускает благодаря легендарному Давиду Де Хеа в воротах. «Ювентус» ни разу не проиграл в 17 турах и вряд ли спасует перед немного сбавившей ход «Скуадрой виолой». Ничья или победа хозяев с минимальной разницей — самый логичный исход.
Прогноз: победа «Ливерпуля» и «обе забьют — да» за 2.48
Гринч из Ливерпуля намерен лишить Англию
Рождества чемпионской гонки уже зимой. В отличие от всех конкурентов команда Арне Слота пока вообще не показывает слабых мест. Где-то раз в месяц играет вничью, а в остальном лишь победы, победы… Способен ли «Вест Хэм», как соседи из «Фулхэма», хотя бы не проиграть лидеру? Очень вряд ли. К зиме понятно, что у «молотков» задача в этоме сезоне одна — обезопасить себя от борьбы за выживание. Плотный график матчей лишь повышает шансы фаворитов, ведь у них скамейка гораздо сильнее, чем у более скромных клубов. Даже в гостях «красные» почти наверняка победят.
Нельзя сказать, что «Ливерпуль» никому не дает играть: в АПЛ мерсисайдцы уже месяц не могут провести матч на ноль, а «Вест Хэм» хоть и не отличается высокой результативностью, за 90 минут находил свой гол в каждом туре из последних семи. Такой подарок щедрый «Ливерпуль» может себе позволить.
Прогноз: «обе забьют — да» за 1.72
Какая звучная афиша для встречи… середняков Серии А. Да простят миланские и римские тиффози, но играют 8-я и 10-я команды чемпионата. Тем важнее набирать очки, чтобы приблизиться к еврокубковой зоне. «Милан» намного успешнее играет в Лиге чемпионов, а результаты «Ромы» после возвращения в клуб Раньери вообще прогнозам не поддаются. Побед стало больше — уже плюс. Коэффициенты на исход красноречивы: 2.24 — 3.45 — 3.30. Тут опасно брать даже двойные шансы.
Римляне раззабивались при новом тренере: 9 голов только в двух последних матчах. У «Милана» статистика хуже, но даже при множестве травм (потери Пулишича и Мораты особенно серьезны) группа атаки прилично выглядит по именам: Леау, Абрахам, Рейндерс, Чуквэзе. Довбику и Дибале есть чем ответить. Это мы к тому, что на «Сан-Сиро» завтра логично ждать обмена забитыми мячами.
Прогноз: двойной шанс Х2 (ничья или победа «Ньюкасла») и тотал больше 2.5 за 2.41.
Английские букмекеры открыли линию на вылет «Манчестер Юнайтед». Верится с трудом, но шансы не нулевые, а смена главного тренера, если посмотреть статистику, ситуацию только усугубила. Такое ощущение, что решение Рубена Аморима сорваться из теплого Лиссабона в промозглый Манчестер ослабило два клуба. Перспективному тренеру надо дать время: его гораздо меньше критикуют, чем Эрика тен Хага, но это пока. Вместо голов лидер команды Бруну Фернандеш теперь получает красные карточки, и с «Ньюкаслом» не помощник, а если и «сорокам» удастся забить прямым ударом с углового, фанаты разнесут на части ветхий «Олд Траффорд» с протекающей крышей.
Соперник на подъеме: четыре победы подряд, причем три — крупных. А до этого впечатляющие 3:3 с самим «Ливерпулем». Соперник неудобный: «Ньюкасл» выиграл три из четырех последних встреч с «МЮ», и у него на 7 очков больше в таблице. Напрашивается ставка на чистую победу гостей (2.43), но из уважения к усилиям и квалификации Аморима можно собрать вариант осторожнее. Хороший тотал ждем, прежде всего, за счет «Ньюкасла».
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Игорь Борунов
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