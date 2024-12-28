Англия и Италия дарят футбол на Новый год

Мы все знаем, что загадал мальчик Хосеп Деду Морозу. Конец 2024 года стал сущим кошмаром для «Ман Сити», в который еще в октябре никто ни за что бы не поверил: 1 победа в 13 матчах, а поражений за полтора месяца больше, чем за предыдущие полтора года. Перед самым Новым годом «горожане» могут слегка улучшить себе настроение. Матч с «Лестером» в гостях, но соперник к нему не очень готов. Приход Руда ван Нистелроя «лисам» пока не помог. Варди и компании нужно прибавлять, иначе они снова вылетят в Чемпионшип.