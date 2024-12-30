Какой футбол смотреть в первые дни января

Во Франции Суперкубок пока более традиционный и состоит из одного матча. Сыграть в нем еще в августе должны были «ПСЖ» и «Монако», причем в Китае. Но встречу перенесли на январь и в Катар. Надеемся, что Александр Головин и Матвей Сафонов в Дохе не только пожмут друг другу руки как старые знакомые и партнеры по сборной, но и зарубятся друг с другом за трофей. Всего пару недель назад они встречались в рамках чемпионата. Матч изобиловал голевыми моментами, команды поочередно выходили вперед, но более маститый «ПСЖ» все-таки дожал монегасков в концовке — 4:2.