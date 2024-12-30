Какой футбол смотреть в первые дни января

Прогноз: победа «Интера» за 2.24.
В итальянском футболе зимой нет пауз, а сразу после Нового года болельщикам предложен мини-турнир с участием четырех лучших клубов предыдущего сезона. Турнир коммерческий, потому пройдет в Саудовской Аравии. Первый полуфинал получился сильнее исходя из формы команд на сегодня. «Интеру» и «Аталанте» будет интересно проверить друг друга, ведь все идет к тому, что весной им оспаривать скудетто.
Что бросается в глаза: насколько «Интер» и «Аталанта» превосходят остальные клубы Серии А по результативности — 43 и 45 забитых за 18 туров. Никого и близко нет. Но не торопитесь заказывать высокий тотал. Это плей-офф кубкового турнира, к тому же трудно угадать, какие составы выберут Индзаги и Гасперини с учетом плотного графика. Месяц назад «Аталанта» выглядела лучше, но сейчас в огне «нерадзури» — 13:0 в четырех последних матчах, особенно впечатляет разгром «Лацио» 6:0. Того самого «Лацио», в матче с которым «Аталанта» спасла ничью на 88-й минуте. Поэтому рискнем поставить на действующего чемпиона, а не на лидера.
Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.39.
Руководство «Милана» подкинуло интригу. Правы оказались те, кто предсказывал увольнение Фонсеки еще в 2024 году. Сменит его другой португалец — Сержиу Консейсау. Что из этого выйдет — не угадает никто. В «Ювентусе» все стабильно. Поражений нет, но есть внушительный список из упущенных побед. Суперкубок, конечно, вещь в себе, но в декабре «Ювентус» играл в футбол немножко лучше «Милана».
В принципиальном матче футболисты «Старой синьоры» постараются исправиться за обидную концовку матча с «Фиорентиной» и воспользоваться кадровой неразберихой «Милана» в кабинетах и на поле. Как и в первом полуфинале, сделать ставку в кубковой игре трудно. Конечно, нельзя исключать вариант с серией пенальти, особенно с «Ювентусом» Тьяго Мотты, который в любой непонятной ситуации выдает ничью, но для хорошего коэффициента можно и рискнуть.
Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 2.16.
В испанской Ла Лиге аналогичный турнир состоится на несколько дней позже, а пока обратим внимание на отложенный из-за катастрофического наводнения в провинции Валенсия матч «Реала» в гостях с одноименным клубом. Местным жителям нынче не до футбола, но у «летучих мышей» свое стихийное бедствие: славный клуб близок к краху и первому за 37 лет вылету в Сегунду. Легендарного для «Валенсии» Рубена Бараху уволили, выписав на его место Карлоса Корберана из английского «Вест Бромвича», а в клубе продолжается гражданская война.
«Реал» — серьезный раздражитель, особенно с учетом скандалов последних лет в этом противостоянии. Винисиуса на «Месталье» ждет особенно «теплый» прием, но есть один человек, которого там ненавидят больше — президент собственного клуба Питер Лим. На этом фоне отдохнувший на Рождество «Реал», которому нельзя терять очки в борьбе с «Барсой» и «Атлетико», не должен испытать проблем, а меньше трех голов за матч мадридцы не забивают уже целый месяц.
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Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 за 2.38.
У «Ливерпуля» все очень хорошо. У «Манчестер Юнайтед» все очень плохо. А после визита на «Энфилд» должно стать еще хуже. Мерсисайдцы летят к заветному чемпионству, первому за пять лет. С этим, кажется, уже смирились и «Арсенал», и «Челси», и «Сити». Парни Арне Слота играют в свое удовольствие и наверняка не упустят возможность покуражиться в противостоянии с принципиальным соперником.
«МЮ» в сложном положении, и Амориму пора показать, почему клуб так настойчиво его добивался. Реальной угрозы вылета, конечно, нет — состав и игра вовсе не так плохи, но именно зимой станет понятно, есть ли хоть какие-то шансы попасть в еврокубки кроме гипотетического успеха в Кубке Англии. До матча несколько дней, но прогноз можно сделать уже сейчас. 7:0, наверное, не будет, как два года назад, хотя…
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.94
Во Франции Суперкубок пока более традиционный и состоит из одного матча. Сыграть в нем еще в августе должны были «ПСЖ» и «Монако», причем в Китае. Но встречу перенесли на январь и в Катар. Надеемся, что Александр Головин и Матвей Сафонов в Дохе не только пожмут друг другу руки как старые знакомые и партнеры по сборной, но и зарубятся друг с другом за трофей. Всего пару недель назад они встречались в рамках чемпионата. Матч изобиловал голевыми моментами, команды поочередно выходили вперед, но более маститый «ПСЖ» все-таки дожал монегасков в концовке — 4:2.
Победитель нынешнего матча получит трофей, но все-таки это скорее выставочная игра, а значит, у соперников нет никаких причин сыграть более закрыто, чем в прошлый раз. Радушных и щедрых шейхов надо повеселить, раз пригласили. Парижане — фавориты с отрывом, монегаски тоже не лыком шиты, хотя в последнее время в матчах с равными себе и более сильными соперниками обычно уступают, но нам кажется, надежнее просто поставить на яркую обоюдоострую игру и наслаждаться футболом.
Прогноз: победа «Лацио» за 2.85.
Дерби Вечного города никогда нельзя пропускать, независимо от состояния двух заклятых соперников. «Рома» застряла в середине таблицы и смена главного тренера пока ничего особенно не поменяла, а «Лацио» в этом сезоне неожиданно интересен и хорош, хотя иногда и проваливается, но это болезнь роста. Интересно, что букмекеры считают шансы во встрече 10-й и 4-й команд Серии А примерно равными и даже отдают предпочтение 10-й. История противостояний тут не помогает: в последние годы римские клубы обыгрывают друг друга примерно по очереди, бывают и ничьи, хотя реже.
Самый сложный матч для ставки в этой подборке. Чем больше изучаешь вводные, тем крепче ощущение, что произойти на поле «Стадио Олимпико» может все что угодно: трудовая или уверенная победа одной из сторон, обмен забитыми, голевая засуха — разве что последнее менее вероятно. Считайте вкусовщиной, но «Лацио» проводит намного более успешный сезон и заслуживает награду за это.
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Игорь Борунов
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