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28 июня, источник: Чемпионат.com

Гараничев защитил диплом магистра

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года, российский биатлонист Евгений Гараничев успешно защитил диплом в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета и стал магистром.

Источник: AFP 2018

В своём дипломе он подробно осветил тему гипоксических условий при подготовке биатлонистов, сообщает «Тюменская арена».

«Тема моего диплома — очень обширная. Я по ней бакалавриат защищал, затем мы добавляли что-то новое. Члены комиссии говорили, что с такой темой можно дойти вплоть до аспирантуры. Думал об этом, но ещё не знаю. Очень тяжело совмещать спорт высоких достижений и учёбу. Пока, наверное, остановлюсь. Но в дальнейшем, возможно, ещё вернусь к этому вопросу.

Новость о моей операции? Действительно, почти всё было надумано. Прошла маленькая несущественная операция на носу. Я уже восстановился и веду тренировочный процесс. Каждый день работаю в “Жемчужине Сибири”. Даже перед дипломом провёл там занятие, потом приехал домой, ещё раз основательно изучил доклад и презентацию перед выступлением», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».

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