Гараничев защитил диплом магистра
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года, российский биатлонист Евгений Гараничев успешно защитил диплом в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета и стал магистром.
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года, российский биатлонист Евгений Гараничев успешно защитил диплом в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета и стал магистром.
В своём дипломе он подробно осветил тему гипоксических условий при подготовке биатлонистов, сообщает «Тюменская арена».
«Тема моего диплома — очень обширная. Я по ней бакалавриат защищал, затем мы добавляли
Новость о моей операции? Действительно, почти всё было надумано. Прошла маленькая несущественная операция на носу. Я уже восстановился и веду тренировочный процесс. Каждый день работаю в “Жемчужине Сибири”. Даже перед дипломом провёл там занятие, потом приехал домой, ещё раз основательно изучил доклад и презентацию перед выступлением», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».