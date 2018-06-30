Больше спорта детям Екатеринбурга
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин открыл спортивную площадку в
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин открыл спортивную площадку в
«Сегодня вместе с благотворительным фондом Общества Малышева-73 “Добрые дела” мы открыли ещё две спортивные площадки в Екатеринбурге», — написал Шипулин в своём инстаграме, поблагодарив всех, кто помогает фонду.
Новая спортивная площадка появилась в екатеринбургской
Фонд Антона Шипулина существует с 2010 года и ежегодно проводит более 100 мероприятий. Это и реконструкция спортивных площадок, помощь детям из