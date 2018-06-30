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30 июня, источник: TeamRussia.pro

Больше спорта детям Екатеринбурга

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин открыл спортивную площадку в школе-интернате Екатеринбурга.

«Сегодня вместе с благотворительным фондом Общества Малышева-73 “Добрые дела” мы открыли ещё две спортивные площадки в Екатеринбурге», — написал Шипулин в своём инстаграме, поблагодарив всех, кто помогает фонду.

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Новая спортивная площадка появилась в екатеринбургской школе-интернате № 6. Вторую открыли в Центре социальной помощи семье и детям «Отрада», где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фонд Антона Шипулина существует с 2010 года и ежегодно проводит более 100 мероприятий. Это и реконструкция спортивных площадок, помощь детям из социально-реабилитационных центров, покупка спортивного инвентаря, проведение многочисленных соревнований, семейных фестивалей и многое другое.

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