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3 июля, источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева поздравила соотечественников с Днем Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева поздравила соотечественников с Днем Независимости. Свое обращение биатлонистка опубликовала в соцсетях.

«С наступающим праздником, Беларусь и белорусы! Немного размялись перед торжеством», — написала Дарья Домрачева под фотографией золотой олимпийской четверки с торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, во Дворце республики.

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