Союз биатлонистов России не ожидал, что тренер Ланцов перейдет в сборную Канады

Ланцов, который ранее работал с резервным составом российской сборной, в новом сезоне должен был тренировать основную женскую команду и отвечать за стрелковую подготовку. О его назначении на должность тренера канадской сборной было объявлено во вторник.

«Планировалось, что он начнет работать с августа, он не информировал нас о том, что ведет переговоры с другой федерацией. Мы на него рассчитывали, но он сделал такой выбор. Для всех нас это стало неожиданностью», — сказал Драчев.

Схожая история, по словам главы СБР, произошла и с Сергеем Башкировым, который должен был работать тренером по стрельбе в резервной сборной, но перешел в команду Южной Кореи.