Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
24Двадцать лет спустя, или Вив ля Франс!
4 июля, источник: ТАСС

Союз биатлонистов России не ожидал, что тренер Ланцов перейдет в сборную Канады

КАЗАНЬ, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Павла Ланцова войти в тренерский штаб сборной Канады стало неожиданностью для Союза биатлонистов России (СБР), с которым у него была договоренность о сотрудничестве на предстоящий сезон. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Ланцов, который ранее работал с резервным составом российской сборной, в новом сезоне должен был тренировать основную женскую команду и отвечать за стрелковую подготовку. О его назначении на должность тренера канадской сборной было объявлено во вторник.

«Планировалось, что он начнет работать с августа, он не информировал нас о том, что ведет переговоры с другой федерацией. Мы на него рассчитывали, но он сделал такой выбор. Для всех нас это стало неожиданностью», — сказал Драчев.

Схожая история, по словам главы СБР, произошла и с Сергеем Башкировым, который должен был работать тренером по стрельбе в резервной сборной, но перешел в команду Южной Кореи.

Старшим тренером женской сборной России на новый сезон был назначен Виталий Норицын, за стрельбу в команде отвечает Николай Загурский.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Игроки сборной Франции скандировали "Путин" в раздевалке. Видео
Кем были "полицейские", выбежавшие на поле во время финала ЧМ-2018
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Плеймейкер Нурмагомедов: подготовка к бою с Макгрегором началась
Гончаренко строит новый ЦСКА
Шукер: У нас в Хорватии такая же водка, в России мы как дома
11 главных российско-украинских боксерских поединков
В Перу новорожденного назвали в честь капитана сборной Хорватии
СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка