Домрачева и Бьорндален планируют посетить достопримечательности Беларуси
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и ее муж
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и ее муж
Дарья Домрачева пообещала делиться фотоснимками путешествия под хештегом #НорвежецПоБеларуси. «Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте!» — обратилась к поклонникам Дарья Домрачева.
После Беларуси одна из самых известных биатлонных семей планирует посетить Норвегию.