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8 июля, источник: БЕЛТА

Домрачева и Бьорндален планируют посетить достопримечательности Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален планируют посетить достопримечательности Беларуси. Об этом белорусская биатлонистка, недавно объявившая о завершении карьеры, рассказала в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева пообещала делиться фотоснимками путешествия под хештегом #НорвежецПоБеларуси. «Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте!» — обратилась к поклонникам Дарья Домрачева.

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После Беларуси одна из самых известных биатлонных семей планирует посетить Норвегию.

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