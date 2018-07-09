Лещенко и Корчагин будут работать с женской сборной Беларуси по биатлону
Стали известны имена специалистов, которые возглавят женскую сборную Беларуси по биатлону.
Стали известны имена специалистов, которые возглавят женскую сборную Беларуси по биатлону.
На окончательную аттестацию тренерского штаба в Министерстве спорта и туризма Беларуси были выдвинуты кандидатуры двух белорусских специалистов: личного наставника Ирины Кривко Василия Лещенко, а также многоопытного Виктора Корчагина, работавшего с женской сборной Беларуси ещё на Олимпиаде 1994 года, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее стало известно, что старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Фёдор Свобода покинет команду. Он будет работать с резервом.