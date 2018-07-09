Лещенко и Корчагин будут работать с женской сборной Беларуси по биатлону

На окончательную аттестацию тренерского штаба в Министерстве спорта и туризма Беларуси были выдвинуты кандидатуры двух белорусских специалистов: личного наставника Ирины Кривко Василия Лещенко, а также многоопытного Виктора Корчагина, работавшего с женской сборной Беларуси ещё на Олимпиаде 1994 года, сообщает «Sputnik Беларусь».