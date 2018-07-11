Юрий Альберс: Будет трудно обойтись без приглашения иностранных биатлонисток

— Нас ждет сложный олимпийский цикл. Особенно в женской команде. Ребята тоже молодые, но там по крайней мере сформирован состав, спортсмены участвовали в Олимпийских играх. У девушек же в обойме сейчас четыре человека, включая прооперированную, но приступившую к облегченным тренировкам Динару Алимбекову. Кроме нее — Ирина Кривко, Анна Сола и Дарья Юркевич.
— Юркевич вроде бы объявляла о завершении карьеры…
— Собиралась, но после ухода ведущих спортсменок мы поговорили с ней и решили, что есть смысл продолжить выступления. Во-первых, необходимо заполнять заявочную квоту, во-вторых, нужны люди для эстафеты. Мы рассматриваем юниорок, но говорить об их перспективах пока рано. Даже имен называть не буду — выбираем из 6 — 8 человек.
— В последнее время много обсуждают возможное присоединение к нам российских биатлонисток. Сватали Ларису Куклину. Недавно всплыли имена Оксаны Москаленко, Екатерины Бех и Анастасии Рассказовой.
— Понятно, что в нынешней ситуации нам трудно обойтись без таких приглашений. Но говорить, что ведется целенаправленная охота за российскими спортсменами и спортсменками, я бы не стал. Чаще всего они просятся сами. Та же Куклина еще в прошлом году обратилась с просьбой взять ее в белорусскую сборную. Мы проводим тщательное тестирование, оцениваем перспективы. Куклина по своим данным нас устраивала, но у нее с самого начала была неопределенность: возьмут в российскую команду или нет? Другими словами, Беларусь для многих российских спортсменов стала возможностью шантажировать своих тренеров и функционеров. Не включите в состав — уеду. Из тех, кто обращается к нам, таких больше половины. Куклина в итоге своего добилась — удачи ей. Преждевременно что-то говорить и о нынешних трех девушках. Да, их тренер Илья Лопухов обратился к нам с просьбой просмотреть его воспитанниц. Пригласили их на тестирование. Вполне возможно, в нынешней ситуации они нам подойдут, но пока заключения комплексно-научной группы не получили.
— Для вас стал неожиданностью уход Федора Свободы?
— Этот вопрос обсуждался еще перед первой аттестацией команды 11 мая. Тогда Свобода впервые заявил о своем намерении, хотя я, конечно, знал о его позиции раньше. И если честно, был удивлен. Федор долгое время работал с национальной сборной. И при Клаусе Зиберте, и при Альфреде Эдере. Предполагалось, что после стольких лет работы на высочайшем уровне и в тандеме с опытными специалистами он станет полноценным старшим тренером.
В итоге поступок Свободы, который аргументировал свое решение усталостью и необходимостью отдохнуть, больше всего оказался похож на бегство с тонущего корабля.
— Кто сейчас будет старшим тренером?
— У мужчин — Олег Рыженков. У женщин — Василий Лещенко, личный тренер Ирины Кривко, который раньше работал с юниорскими сборными, с экспериментальной группой в Новополоцке.
— Вариант приглашения иностранного специалиста не рассматривали?
— Хочу заметить, что, к примеру, Альфреда Эдера никто со счетов не сбрасывал. И дело даже не в финансовом вопросе. Просто всем хочется работать со спортсменками вроде Даши Домрачевой. Это удобно и комфортно: имидж, результат… Если бы она осталась, думаю, и Эдер бы работал, и Свобода. Но Даша и Надя ушли, и желающих присоединиться к белорусской команде оказалось гораздо меньше.
— Зимой в Раубичах пройдет чемпионат Европы. Потом — летний чемпионат мира. В нынешней ситуации для нас это плюс или нет?
— Для национальной сборной это дополнительные проблемы. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы достойно выступить перед своими болельщиками, но при этом стараемся не давить на спортсменов. Та же Ира Кривко и сама подспудно понимает, что она теперь лидер, но наша задача на сегодняшний день не выжимать ее, а сформировать коллектив, с которым можно двигаться к серьезным результатам. Для белорусского же биатлона проведение топ-турниров, безусловно, плюс. Во-первых, болельщики получат возможность увидеть звезд мирового спорта. Во-вторых, еще когда начиналась реконструкция спорткомплекса Раубичи, мы обратились в Международный союз биатлонистов с просьбой дать возможность проведения здесь крупнейших биатлонных соревнований, включая этап Кубка мира. Будем расти все вместе.
komashko@sb.by
Автор фото: Виталий ПИВОВАРЧИК