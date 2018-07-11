Юрий Альберс: Будет трудно обойтись без приглашения иностранных биатлонисток

— Юркевич вроде бы объявляла о завершении карьеры…



— Собиралась, но после ухода ведущих спортсменок мы поговорили с ней и решили, что есть смысл продолжить выступления. Во-первых, необходимо заполнять заявочную квоту, во-вторых, нужны люди для эстафеты. Мы рассматриваем юниорок, но говорить об их перспективах пока рано. Даже имен называть не буду — выбираем из 6 — 8 человек.



— В последнее время много обсуждают возможное присоединение к нам российских биатлонисток. Сватали Ларису Куклину. Недавно всплыли имена Оксаны Москаленко, Екатерины Бех и Анастасии Рассказовой.



— Понятно, что в нынешней ситуации нам трудно обойтись без таких приглашений. Но говорить, что ведется целенаправленная охота за российскими спортсменами и спортсменками, я бы не стал. Чаще всего они просятся сами. Та же Куклина еще в прошлом году обратилась с просьбой взять ее в белорусскую сборную. Мы проводим тщательное тестирование, оцениваем перспективы. Куклина по своим данным нас устраивала, но у нее с самого начала была неопределенность: возьмут в российскую команду или нет? Другими словами, Беларусь для многих российских спортсменов стала возможностью шантажировать своих тренеров и функционеров. Не включите в состав — уеду. Из тех, кто обращается к нам, таких больше половины. Куклина в итоге своего добилась — удачи ей. Преждевременно что-то говорить и о нынешних трех девушках. Да, их тренер Илья Лопухов обратился к нам с просьбой просмотреть его воспитанниц. Пригласили их на тестирование. Вполне возможно, в нынешней ситуации они нам подойдут, но пока заключения комплексно-научной группы не получили.



— Для вас стал неожиданностью уход Федора Свободы?



— Этот вопрос обсуждался еще перед первой аттестацией команды 11 мая. Тогда Свобода впервые заявил о своем намерении, хотя я, конечно, знал о его позиции раньше. И если честно, был удивлен. Федор долгое время работал с национальной сборной. И при Клаусе Зиберте, и при Альфреде Эдере. Предполагалось, что после стольких лет работы на высочайшем уровне и в тандеме с опытными специалистами он станет полноценным старшим тренером.