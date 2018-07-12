Руководители СБР и Белорусской федерации биатлона провели встречу в Москве

Стороны обсудили вопросы, связанные с переходом спортсменов из одной страны в другую, и достигли договорённости в принципиальных вопросах сотрудничества на международной арене.



Также рассматривались возможности совместного использования спортивных объектов и центров подготовки обеих стран при подготовке к международным соревнованиям в свете предстоящего в 2019 году в Раубичах чемпионата Европы.



Стороны оценили перспективы проведения «Гонки чемпионов» и «Гонки легенд», а также сотрудничество в детском спорте, сообщает официальный сайт СБР.