Руководители СБР и Белорусской федерации биатлона провели встречу в Москве
11 июля в Москве состоялась рабочая встреча руководителей Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
11 июля в Москве состоялась рабочая встреча руководителей Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
СБР представляли президент Владимир Драчёв и первый
Стороны обсудили вопросы, связанные с переходом спортсменов из одной страны в другую, и достигли договорённости в принципиальных вопросах сотрудничества на международной арене.
Также рассматривались возможности совместного использования спортивных объектов и центров подготовки обеих стран при подготовке к международным соревнованиям в свете предстоящего в 2019 году в Раубичах чемпионата Европы.
Стороны оценили перспективы проведения «Гонки чемпионов» и «Гонки легенд», а также сотрудничество в детском спорте, сообщает официальный сайт СБР.