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12 июля, источник: Чемпионат.com

Руководители СБР и Белорусской федерации биатлона провели встречу в Москве

11 июля в Москве состоялась рабочая встреча руководителей Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Источник: РИА "Новости"

СБР представляли президент Владимир Драчёв и первый вице-президент Алексей Нуждов, БФБ — глава федерации Андриан Цибульский и его заместитель Игорь Кузнецов.

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Стороны обсудили вопросы, связанные с переходом спортсменов из одной страны в другую, и достигли договорённости в принципиальных вопросах сотрудничества на международной арене.

Также рассматривались возможности совместного использования спортивных объектов и центров подготовки обеих стран при подготовке к международным соревнованиям в свете предстоящего в 2019 году в Раубичах чемпионата Европы.

Стороны оценили перспективы проведения «Гонки чемпионов» и «Гонки легенд», а также сотрудничество в детском спорте, сообщает официальный сайт СБР.

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