Акмолинская биатлонистка выиграла чемпионат Казахстана
Золотую медаль чемпионата Республики Казахстан по летнему биатлону завоевала акмолинская спортсменка, сообщает Timesk.kz со ссылкой на
Золотую медаль чемпионата Республики Казахстан по летнему биатлону завоевала акмолинская спортсменка, сообщает Timesk.kz со ссылкой на
В Петропавловске, уже в пятый раз, проходит Летний чемпионат РК по биатлону среди юношей и девушек, который собрал свыше 220 спортсменов из восьми регионов страны. Ежегодно для участия в соревнованиях приезжают лучшие казахстанские спортсмены, чтобы продемонстрировать свою сноровку.
В этом году ребят поддерживает старший наставник, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Елена Хрусталева. Биатлонисты должны преодолеть четырехкилометровую дистанцию и поразить пять целей. Стрелять в мишени спортсменам придется с расстояния 50 метров из винтовки весом 3,5 килограмма. В первые дни чемпионата, спортсменка из Акмолинской области, воспитанница областной