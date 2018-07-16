Акмолинская биатлонистка выиграла чемпионат Казахстана

В Петропавловске, уже в пятый раз, проходит Летний чемпионат РК по биатлону среди юношей и девушек, который собрал свыше 220 спортсменов из восьми регионов страны. Ежегодно для участия в соревнованиях приезжают лучшие казахстанские спортсмены, чтобы продемонстрировать свою сноровку.

В этом году ребят поддерживает старший наставник, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Елена Хрусталева. Биатлонисты должны преодолеть четырехкилометровую дистанцию и поразить пять целей. Стрелять в мишени спортсменам придется с расстояния 50 метров из винтовки весом 3,5 килограмма. В первые дни чемпионата, спортсменка из Акмолинской области, воспитанница областной школы-интернат для одаренных в спорте детей им. Богенбай батыра, Анастасия Холопцева завоевала золотую медаль. Подготовили девушку тренера Александр Мухин и Сауле Мухина. Соревнования продлятся до 19 июля.