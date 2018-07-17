Тренер биатлонной сборной России признался в работе «ради денег и удостоверения»
Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев попал в скандальную историю, признавшись в своем инстаграме в том, что работает в национальной команде
Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев попал в скандальную историю, признавшись в своем инстаграме в том, что работает в национальной команде
Об этом сообщает Sports.ru.
Во время прямой трансляции в своем инстаграме 25-летний Тулаев, отвечая на вопрос приятеля о мотивации в сборной, заявил, что работает ради денег и дающего «безграничные возможности» удостоверения.
«Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном “мерине” прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат», — сказал он.
Тулаев упомянул о своих финансовых требованиях, заявив, что за зарплату от 150 тысяч рублей будет только «пальчиками шевелить».
После инцидента тренер удалил свой аккаунт в инстаграме. А также оправдался тем, что его слова были вырваны из контекста.
«Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с Владимиром Драчевым на эту тему, про то, как это недоразумение объяснить болельщикам. Потому что работа была нацелена на успех, тем не менее команда новая создалась, и
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«Ни одного дня формальных отношений он с СБР не имел. То, что он, как говорится, крутился на тренировке, — личное дело тренера. Я полагаю, что, даже если он с
25-летний тренер недавно окончил Краснокутское летное училище.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по биатлону 2021 года не состоится в Тюмени.