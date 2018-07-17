Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
24Двадцать лет спустя, или Вив ля Франс!
17 июля, источник: Газета.Ру

Тренер биатлонной сборной России признался в работе «ради денег и удостоверения»

Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев попал в скандальную историю, признавшись в своем инстаграме в том, что работает в национальной команде из-за корыстных убеждений.

Об этом сообщает Sports.ru.

Во время прямой трансляции в своем инстаграме 25-летний Тулаев, отвечая на вопрос приятеля о мотивации в сборной, заявил, что работает ради денег и дающего «безграничные возможности» удостоверения.

«Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном “мерине” прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат», — сказал он.

Читайте также
Без беременных, но с хакерами. Кому поднимать российский биатлон вместе с Шипулиным

Тулаев упомянул о своих финансовых требованиях, заявив, что за зарплату от 150 тысяч рублей будет только «пальчиками шевелить».

После инцидента тренер удалил свой аккаунт в инстаграме. А также оправдался тем, что его слова были вырваны из контекста.

«Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с Владимиром Драчевым на эту тему, про то, как это недоразумение объяснить болельщикам. Потому что работа была нацелена на успех, тем не менее команда новая создалась, и какие-то нюансы там могли возникать в работе. Видео не должно было остаться в Сети. Но уже видите, как получилось. Это был личный разговор между двумя товарищами», — сказал он в интервью «Дождю».

Читайте также
Кравцов: Тулаев — тренер резервной сборной по биатлону? У нас нет такого

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) отметили, что Тулаев не работает в национальной команде, несмотря на наличие его анкеты на официальном сайте организации, где он значится тренером.

«Ни одного дня формальных отношений он с СБР не имел. То, что он, как говорится, крутился на тренировке, — личное дело тренера. Я полагаю, что, даже если он с кем-то общался, уже сделали в его отношении правильные выводы», — сказал руководитель пресс-службы Константин Бойцов.

25-летний тренер недавно окончил Краснокутское летное училище.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по биатлону 2021 года не состоится в Тюмени.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Известного доктора обвинили в домогательствах к борцам
Доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Плеймейкер Нурмагомедов: подготовка к бою с Макгрегором началась
Гончаренко строит новый ЦСКА
Шукер: У нас в Хорватии такая же водка, в России мы как дома
11 главных российско-украинских боксерских поединков
В Перу новорожденного назвали в честь капитана сборной Хорватии
СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка