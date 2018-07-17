Кравцов: Тулаев — тренер резервной сборной по биатлону? У нас нет такого

Тулаев оказался в центре скандала, рассказав в прямом эфире в своём «инстаграме» о мотивации работы в команде. В частности, он сказал: «Мне самое главное — удостоверение получить, мы будем парковаться на чёрном “мерине” прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат». 17 июля с сайта СБР был удалён профиль Тулаева.

«Владислав Тулаев — тренер резервной сборной по биатлону? У нас нет такого, у меня в центре такого нет. Слова Тулаева в “инстаграме” — бред сумасшедшего, вопрос к нему. Он мне в принципе не знаком», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.