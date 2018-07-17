Тренера по биатлону накрыла слава. Что он совершил?

Источник: Спорт-Экспресс

Уже больше 2000 лет прошло со дня гибели Герострата, а его до сих пор помнят. Известность подобного рода сомнительна, но некоторые и ради такой готовы совершать любые поступки и проступки. Теперь впору и нам вводить свой фразеологизм. Сколько можно ссылаться на греков? Слава Владислава Тулаева. Как вам?

25-летний тренер резервной сборной России прославился откровенным выходом в прямой эфир в Инстаграме. Портал sports.ru расшифровал эту беседу Тулаева с другом, которая шокировала даже повидавших на своем веку специалистов. Вот несколько цитат:

— сколько я всего перелопатил, заносил результаты стрельбы с листка в Excel, но под конец болт забил — вчерашний день писать не стал.

— мне главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном «мерине» прямо на территории ОКР, понял? И уходить в закат.

— ксива, мужик, даст безграничные возможности на дорогах РФ, уничтожать и властвовать.

— по зарплате я договаривался: от 150 я начинаю только пальчиками шевелить.

Думаю, этого вполне достаточно. Тулаев жаждал своего звездного часа — и он его получил. Теперь его имя на слуху даже у далеких от биатлона людей. Новости о молодом тренере появились во всех спортивных, да и не только, изданиях. Правда, с биатлонной сборной Владиславу теперь придется попрощаться. Но что поделать, вот такая она слава Тулаева…

СКОЛЬКО ЕЩЕ НЕДОВОЛЬНЫХ СВОЕЙ РАБОТОЙ?

По большому счету, максимально глупое в истории с юным тренером — его хвастливо-смехотворные рассуждения на открытой площадке. Думаете, он единственный, для кого материальные и статусные интересы превалируют над идейными? Да полно таких!

Мне неоднократно приходилось слышать от собеседника, что он не просто равнодушен, а даже ненавидит свою работу. Но либо хорошая зарплата, либо «а где я найду лучше», либо привлекательные привилегии, как, скажем, военная ипотека или возможность получения квартиры, перевешивают все. Им совершенно неважно, куда катится их предприятие или профессия. Они не озабочены переживаниями по поводу коллег и отношений с ними. Просто идут на сделку с совестью: здесь и сейчас надо потерпеть, зато потом будет хорошо.

Уверен, у каждого есть аналогичные примеры. И, что любопытно, многие знакомые в частных разговорах оправдывают таких людей. Порой даже наоборот призывают их делать на работе еще меньше, потому что:

а) начальник — козел.

б) надо беречь себя.

в) зачем вкалывать на чужих дядей, ты же не для себя стараешься.

г) в другом месте за такое же платят в два раза больше.

Человек ищет где лучше и, если появляется вариант, при котором за те же затраты сил и времени можно получать больше отдачи, как правило, соглашается на него. А если находит комфортный — всеми силами держится за него.

В том же биатлоне полно людей, которые держатся за свои места и им наплевать, как выступает команда. Вспомните хотя бы слова Владимира Аликина, которому в Союзе биатлонистов России (СБР) сказали: «Хорошо, что нас на Олимпиаду не пустили. Отчитываться не надо будет».

ПОСМОТРЕТЬ БЫ В ГЛАЗА КАРПОЛЮ

Равнодушное отношение к своему делу — само по себе плохо. Да, порой бывает, что это вынужденная мера и по-другому просто никак. Но история с Тулаевым совершенно точно не тот случай. Человек совершенно не понимает уровня ответственности, который был на нем.

Ведь если ты трудишься в магазине и не выполнил планам по продажам — это только лишь удар по бизнесу. А если работаешь с людьми и забиваешь на свои обязательства — это удар по ним, людям. И это уже страшно.

Нельзя быть равнодушным воспитателем в детском саду. Плохо представляю себе настоящего врача, который закрывает дверь перед больным человеком, потому что минуту назад рабочий день закончился. Тренер — это тот же учитель.

Легендарный наставник Николай Карполь любит повторять, что он в первую очередь не тренер, а педагог. Поскольку это важнее. И его обучение распространяется далеко за пределы волейбольной площадки — он водил и водит своих подопечных в театры, музеи, на заводы, заставлял их учить иностранные языки.

Наверное, звучит пафосно, но в сборной страны должны быть только люди, которые живут своим делом. Вспомните наших тренеров-победителей: тот же Карполь, Владимир Алекно, Евгений Трефилов, Татьяна Покровская и Татьяна Данченко. Можете представить, чтобы они «шевелили пальчиками, начиная от 150 тысяч» или «забили болт на последнюю тренировку»?

Их «коллеге» Тулаеву этого не понять. Но это его личные проблемы. А вот то, что такие 25-летние ребята непонятно с какого перепугу оказываются тренерами национальной сборной — это беда всего российского спорта. Можно стереть его профиль с сайта федерации, переделать списки Минспорта и сделать вид, что ничего не было. Но те, кто «забивал болт», подписывая списки сборных с людьми, не удосужившись проверить, кто они и что там делают, немногим лучше. Кто знает, сколько там еще таких, уходящих в закат. Будут вести себя тише — и спокойно получат свое места на парковке ОКР. Пусть и славы Тулаева им не видать.

А результаты сборной… Как сказал Владислав по поводу летнего чемпионата России в беседе со своим приятелем: «Надеюсь, кто-нибудь из моих ребяток там стрельнет хорошо. И как бы от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь».