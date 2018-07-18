Ростовцев: Сейчас в биатлонную сборную страны идёт работать откровенное быдло

«Если раньше к биатлонной сборной страны присасывались лжецы, подлецы и трусы, то сейчас туда идёт работать откровенное быдло.
Понимая, что формирование тренерского состава сборной — это зона ответственности главного тренера, хочу задать вопрос: Анатолий Николаевич Хованцев, чья это кандидатура, кто его вам порекомендовал? Поделитесь, пожалуйста, именем этого человека, — написал Ростовцев на своей странице в социальной сети Facebook.
Тулаев оказался в центре скандала, рассказав в прямом эфире в своём «инстаграме» о мотивации работы в команде. В частности, он сказал: «Мне самое главное — удостоверение получить, мы будем парковаться на чёрном “мерине” прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат». 17 июля с сайта СБР был удалён профиль Тулаева.