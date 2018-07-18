Голиков стал новым исполнительным директором Союза биатлонистов России
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР) назначен Сергей Голиков. Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев.
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР) назначен Сергей Голиков. Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев.
Голиков на посту исполнительного директора сменил Сергея Костина, который работал в СБР последние четыре года.
«Вместе с новым руководителем приходит и команда людей, которым он доверяет», — объяснил это назначение Драчев, который возглавил СБР в мае этого года.
Глава организации отметил, что у Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии, однако есть необходимый организации управленческий опыт. «В чисто спортивные вопросы он вмешиваться не будет», — уточнил собеседник агентства.
Голиков более 12 лет возглавлял сеть товаров для дома «Максидом», пост генерального директора компании он покинул в 2010 году, оставшись ее совладельцем. Через «Максидом» ему принадлежит 2% банка «Объединенный капитал».