Казахстанские биатлонисты прошли подготовку в Австрии
Сборная Республики Казахстан по биатлону закончила
Сборная Республики Казахстан по биатлону закончила
Напоминаем, что
Главный тренер сборной Максат Шаранов, о важности медосмотра:"Наши спортсмены регулярно проходят медосмотр в летний подготовительный период времени. В этом году наши атлеты проверялись в городе Рамзау, Австрия. Где находится передовой медицинский центр обследования спортсменов, позволяющий полностью определить потенциал и необходимую нагрузку для показания лучших результатов. По итогам исследования, мы откорректируем тренировочный план каждого из спортсменов. Следующий медосмотр, запланированный на сентябрь, должен стать ключевой проверкой готовности наших спортсменов к новому соревновательному сезону.
Ввиду того, что биатлон очень сложный технический вид спорта, проверки подверглись и винтовки спортсменов. Максат Шаранов, Главный тренер Сборной Казахстана по биатлону:"Дело в том, что техническое состояние оружия немаловажно, как и физическое здоровье спортсменов. У наших атлетов винтовки немецкие, и, к сожалению, мастера, способные проводить техосмотр таких механизмов находятся только за рубежом. Поэтому перед началом сезона мы обязательно проводим техосмотр винтовок: подгонка, обстрел патронов, замена изношенных деталей