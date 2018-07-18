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18 июля, источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонисты прошли подготовку в Австрии

Сборная Республики Казахстан по биатлону закончила учебно-тренировочные сборы в Австрии. За это время помимо тренировок тщательному медосмотру подверглись не только спортсмены, но и их винтовки.

Напоминаем, что учебно-тренировочные сборы (УТС) сборной проходили в Австрийском городе Обертиллах, с 1 по 12 июля текущего года. Помимо тренировок спортсмены прошли тщательный медосмотр, который позволяет оценить физическую подготовку атлетов и таким образом правильно распределить функциональную нагрузку в зависимости от этих показателей.

Главный тренер сборной Максат Шаранов, о важности медосмотра:"Наши спортсмены регулярно проходят медосмотр в летний подготовительный период времени. В этом году наши атлеты проверялись в городе Рамзау, Австрия. Где находится передовой медицинский центр обследования спортсменов, позволяющий полностью определить потенциал и необходимую нагрузку для показания лучших результатов. По итогам исследования, мы откорректируем тренировочный план каждого из спортсменов. Следующий медосмотр, запланированный на сентябрь, должен стать ключевой проверкой готовности наших спортсменов к новому соревновательному сезону.

Ввиду того, что биатлон очень сложный технический вид спорта, проверки подверглись и винтовки спортсменов. Максат Шаранов, Главный тренер Сборной Казахстана по биатлону:"Дело в том, что техническое состояние оружия немаловажно, как и физическое здоровье спортсменов. У наших атлетов винтовки немецкие, и, к сожалению, мастера, способные проводить техосмотр таких механизмов находятся только за рубежом. Поэтому перед началом сезона мы обязательно проводим техосмотр винтовок: подгонка, обстрел патронов, замена изношенных деталей и т. д.. Таким образом сборами в Австрии, команда «убила» сразу трех зайцев: провела УТС в условиях среднегорья, осуществила полнейшую проверку физических показателей команды и провела техосмотр оружия.

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