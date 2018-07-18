Казахстанские биатлонисты прошли подготовку в Австрии

Напоминаем, что учебно-тренировочные сборы (УТС) сборной проходили в Австрийском городе Обертиллах, с 1 по 12 июля текущего года. Помимо тренировок спортсмены прошли тщательный медосмотр, который позволяет оценить физическую подготовку атлетов и таким образом правильно распределить функциональную нагрузку в зависимости от этих показателей.

Главный тренер сборной Максат Шаранов, о важности медосмотра:"Наши спортсмены регулярно проходят медосмотр в летний подготовительный период времени. В этом году наши атлеты проверялись в городе Рамзау, Австрия. Где находится передовой медицинский центр обследования спортсменов, позволяющий полностью определить потенциал и необходимую нагрузку для показания лучших результатов. По итогам исследования, мы откорректируем тренировочный план каждого из спортсменов. Следующий медосмотр, запланированный на сентябрь, должен стать ключевой проверкой готовности наших спортсменов к новому соревновательному сезону.