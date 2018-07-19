Скандалы с тренерами и вопрос по Шипулину: первые два месяца СБР с новым президентом

18 мая Владимир Драчев был избран руководителем Союза биатлонистов России (СБР). Зачастую работа зимних федераций летом малособытийна. Как правило, в это время решаются всевозможные бюрократические вопросы, у спортсменов идут тяжелые, монотонные тренировки, а у тренеров еще слишком мало пищи для размышлений. Громкие новости даже из популярного биатлона в информационную среду поступают очень редко. Обычно маховик начинает раскручиваться ближе к середине осени, когда приходит пора отбора в национальную команду. Однако первые месяцы президентства Драчева получились далеко не спокойными.

И едва ли сам он так планировал. Практически во всех направлениях деятельности были новости со знаком минус, а где-то — и вовсе настоящие скандалы.

ТРЕНЕРЫ

Все началось с некрасивой истории с Валерием Польховским. Сначала было объявлено о назначении специалиста, а потом внезапно все изменилось, причем с Польховским толком никто не объяснился. У руководства СБР одна позиция по случившемуся, у тренера совершенно другая, но, как бы то ни было, вистов вся эта история Драчеву не добавила.

Во многом она же подтолкнула на решительные действия сразу несколько других специалистов, в которых была заинтересована российская сборная. И если с Андреем Прокуниным, который теперь тренирует украинок, какие-то переговоры велись только на словах, то Сергей Башкиров и Павел Ланцов работали в национальной команде даже в этом сезоне. Вот только СБР настолько затянул с подписанием контрактов с ними, что тренеры в столь нестабильной обстановке решили не полагаться на чьи-то обещания — и уехали туда, где с ними сразу же заключили официальные трудовые договоры. Башкиров — в Корею, а Ланцов — в Канаду.

На фоне таких потерь особенно показателен был недавний скандал с «уходящим в закат» 25-летним тренером по стрельбе Владиславом Тулаевым. Повторяться о котором совсем не хочется.

А ведь в начале мая Драчеву казалось интересной мысль о приглашении в сборную в качестве тренера легендарного Оле Эйнара Бьорндалена…

ФИНАНСЫ

Затяжка с подписанием контрактов с тренерами была вызвана не тем, что к ним присматривались или не доверяли. Просто у руководства СБР были проблемы с доступом к собственным счетам. По информации «СЭ» Александр Кравцов оставил федерацию в плюсе. Однако Драчев не мог воспользоваться этими средствами, поскольку его подпись была нелегитимна до тех пор, пока министр спорта Павел Колобков не утвердил это право. Произошло это совсем недавно. Почему процесс так затянулся — не очень понятно. Кравцов, например, в свое время получил доступ к счетам, оставшимся после Михаила Прохорова, уже через неделю после своего назначения.

Будем надеяться, теперь-то уж финансовых проблем у СБР не будет. Тем более что за Драчевым должны были потянуться серьезные спонсоры. В своем выступлении на отчетно-выборной конференции он делал большой акцент на это.

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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

А вот с этим пунктом пока большие проблемы. Причем к Драчеву по данному вопросу претензий быть не может, он принял федерацию, членство которой в Международном союзе биатлонистов (IBU) уже было приостановлено.

С другой стороны, четырехкратный чемпион мира знал, на что шел. Июньский исполком IBU прежний статус СБР не вернул и теперь этого не произойдет, как минимум, до начала сентября, пока в хорватском Порече не пройдет Конгресс международной федерации. Что будет, если наш биатлон не реабилитируют и там — даже думать страшно.

При этом потери мы понесем в любом случае. В Хорватии помимо прочего пройдут выборы на руководящие посты и россияне в силу статуса СБР выставлять свои кандидатуры там не смогут. То есть все принципиальные решения в мировом биатлоне в ближайшие годы будут приниматься без нашего участия. Выкрутился в этой ситуации только Виктор Майгуров, который будет выдвигаться на пост первого вице-президента IBU от Белорусской федерации биатлона. Благо у него есть гражданство соседнего с Россией государства.

СПОРТСМЕНЫ

Тут все самое интересное начнется ближе к отбору. Хотя решения, которые вызывали споры, уже были. Опубликовали вот список сборных на сезон, его успели покритиковать, и через пару дней в него внесли изменения.

В общем-то, вопросов по окончательной версии нет. Даже Алексей Слепов, который по рейтингу СБР проходил в основу, но его снова туда не хотели брать, и Алексей Волков, выигравший в биатлоне все, что только можно, будут на централизованной подготовке за счет регионов. И если все пойдет по обещанному плану, определяться состав будет исключительно по итогам контрольных тренировок.

Единственный, хотя невероятно важный вопрос, остающийся открытым — будущее Антона Шипулина. Пока команда готовилась на сборах, лидер российской команды приобщался к футболу, с удовольствием ходя на матчи чемпионата мира в Екатеринбурге. Продолжит ли он карьеру — пока неизвестно. Судя по всему, руководству СБР тоже. С Шипулиным нужно вести переговоры, понять, чего он хочет, обсудить моменты, взгляды на которые расходятся. Ведь спортсмену комфортно работать по индивидуальному плану с Андреем Крючковым, а Драчев является категорическим приверженцем централизованной подготовки.

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Но инициатива должна исходить от СБР. Это в интересах команды. А если до последнего ждать первого хода от Шипулина, то он может оказаться крайне грустным для всей сборной. И сделать что-либо будет уже поздно. Какой смысл доводить дело до этого?

В общем, российский биатлон по-прежнему переживает тяжелый период и первые месяцы для Драчева в качестве руководителя получились крайне непростыми. Есть большое количество проблем во всех сферах, которые нужно решать как можно скорее.

Но это автоматически не означает, что нас ждет провальный сезон и дальше будет только хуже. Цыплят по осени считают. Может быть, Драчев из тех, кто долго раскачивается, а потом набирает хороший ход? Чтобы проверить это, нужно дать ему время.