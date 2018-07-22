Тихонов: Хрен редьки не слаще — Драчёв или Майгуров

Источник: РИА "Новости"

«В сентябре российский биатлон ждёт судьбоносное мероприятие — конгресс IBU. От того, как пройдут выборы в ключевые органы власти Международного союза биатлонистов, как руководство СБР выстроит отношения с коллегами, будет зависеть много.

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Именно поэтому важно со всей ответственностью отнестись к выбору состава делегации тех, кто будет представлять нашу страну на конгрессе. Я, как и многие специалисты биатлона, с которыми я общался последний месяц, хотел бы знать, чем сейчас занимается президент СБР, почему набран такой тренерский состав, почему не работает с командой Леонид Гурьев, который был назначен тренером? У нас достаточно опытных тренеров. Никто не может ответить на эти вопросы.