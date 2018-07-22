Тихонов: Хрен редьки не слаще — Драчёв или Майгуров
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своих претензиях к нынешнему руководству Союза биатлонистов России.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своих претензиях к нынешнему руководству Союза биатлонистов России.
«В сентябре российский биатлон ждёт судьбоносное мероприятие — конгресс IBU. От того, как пройдут выборы в ключевые органы власти Международного союза биатлонистов, как руководство СБР выстроит отношения с коллегами, будет зависеть много.
Именно поэтому важно со всей ответственностью отнестись к выбору состава делегации тех, кто будет представлять нашу страну на конгрессе. Я, как и многие специалисты биатлона, с которыми я общался последний месяц, хотел бы знать, чем сейчас занимается президент СБР, почему набран такой тренерский состав, почему не работает с командой Леонид Гурьев, который был назначен тренером? У нас достаточно опытных тренеров. Никто не может ответить на эти вопросы.
Я даже готов извиниться перед всеми, но хрен редьки не слаще — Драчёв или Майгуров. Сейчас особенно удивительно слышать возмущение происходящим со стороны тех, кто в своё время добивался моей отставки и радовался приходу «эффективных менеджеров». Речь идёт о Ростовцеве, Майгурове, Круглове, Черезове и Чудове. Вы же несколько лет ратовали за эти перемены, а сейчас удивляетесь тому, какие у нас результаты и какие работают тренеры? — приводит слова Тихонова его официальный сайт.