Скардино: Я бы не смогла собраться на ещё один год в профессиональном спорте

«Ко мне такое решение пришло накануне Международного олимпийского дня, который отмечают 2 июня. Будучи на приуроченных к этому дню мероприятиях в Минске, понимала, что вопрос о том, продолжу ли выступать, обязательно зададут и что я не смогу ответить: «Всё ещё думаю». Чувствовала, что пришла пора сказать. То, как это произошло — в прямом эфире «Беларусь 1», было эмоциональным порывом и стало неожиданностью для меня. Было сложно самой себе признаться в том, что настало время завязать с профессиональным спортом, а тут — прямой эфир. Никто рядом не знал, что я скажу.

Лукашенко не хотел, чтобы мы с Домрачевой уходили? Думаю, глава государства говорил как человек, который любит биатлон, радеет за нас и любит нас. Он хочет, чтобы наш биатлон оставался на высоком уровне. Уверена, что так и будет. А слова президента ничем не отличались от того, что я слышала от своего ближнего окружения. Может, один или два человека сказали: «Конечно, Надя, уходи!» Но, знаете, я бы не смогла собраться на ещё один год в профессиональном спорте.



Мой бывший тренер Кротов как мужчина по-другому смотрит на ситуацию. «Подумаешь, ещё один год в спорте! Почему ты не можешь отбегать?» — удивляется. «Я уже немолодая», — отвечаю. «Так тебе всего 33 года!» — парирует он. Для мужчины это, может быть, и не возраст, а для женщины… Наверное, поэтому все мы, женщины, любим слова-комплименты о том, что нам всё ещё 18 лет. Взглянула на своё будущее глазами женщины, а не спортсменки, и для меня всё стало очевидно. Хочется стать мамой, женой. Кротов меня понял, — цитирует Скардино Tut.