Домрачева попала в ДТП в Минске
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попала в ДТП в Минске, сообщает белорусское Еврорадио.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попала в ДТП в Минске, сообщает белорусское Еврорадио.
Спортсменка попыталась заехать во двор в центре города, однако наткнулась на дорожный столбик, об установке которого она не знала.
Сообщается, что Домрачева попала в аварию на автомобиле, подаренном в 2012 году Федерацией биатлона Беларуси.