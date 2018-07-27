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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Очень сложно было решиться на завершение карьеры

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, почему она решила завершить карьеру.

Источник: РИА "Новости"

— Это было очень трудно. Все видели, как долго я ждала и тянула с окончательным заявлением. Все потому, что я до последнего старалась найти компромисс в совмещении профессиональной деятельности спортсменки и мамы. К сожалению, у меня не получилось найти решение, которое позволило бы мне продолжать выступать на высоком спортивном уровне и проводить достаточно времени с дочерью. Именно сейчас она очень во мне нуждается, и никто не сможет компенсировать это время. Огромная разница в совмещении воспитания и спортивного распорядка, когда ребенку до или около года и когда возраст приближается к двум. После Ксюшиного рождения мне удавалось построить свой график так, что тренировки приходились как раз на сон малышки, а все время между мы проводили вместе, играли, кушали и отдыхали. Это намного проще осуществить, когда ребенок спит сначала пять, потом три и два раза в день. Дочка подрастает, сегодня в Ксенином графике один дневной сон, который приходился бы на мой обеденный перерыв и промежуток между тренировками, — цитирует спортсменку Fashion Collection. -То есть, учитывая, что работа профессионального биатлониста начинается около 7−8 утра и заканчивается около 9 вечера, дочь я видела бы практически только в то время, когда она спит. Это было бы огромным мучением для меня и для нее. Не факт, что на таком фоне можно было бы показывать желаемые результаты на соревнованиях. Очень сложно было решиться на этот шаг, но такова спортивная жизнь: рано или поздно приходится расставлять приоритеты и делать выбор. Сейчас я счастлива видеть, что у дочери нет недостатка в моем внимании.

31-летняя Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, победительница общего зачета Кубка мира.

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