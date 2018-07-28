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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Тихонов: Для меня Драчева больше не существует

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой СБР под руководством Владимира Драчева. Он рассказал, что не подал ему руки во время последней встречи.

Источник: РИА "Новости"

— Драчеву, в отличие от его коллег, я не подал руки. Я сказал ему все, что я думаю о его первых шагах на посту президента СБР, — приводит официальный сайт Тихонова его слова. — Кроме позора и упреков со стороны всех регионов, развивающих биатлон, я ничего в последнее время о нем не слышу. Отметил, что в подготовке к конгрессу IBU видна полная безграмотность. Там будет решаться вопрос восстановления СБР в IBU. Туда делегируют Сережу Чепикова, который сказал, что сам выступать там не будет. У нас получится глухонемая делегация.

Сам Драчев подготовить доклад и грамотно выступить в защиту российского биатлона и добиться восстановления в правах не в состоянии. Уходя, я сказал, что для меня Драчева больше не существует. Я сказал, что поеду на конгресс в качестве делегата от другой страны. Хотелось бы, чтобы Россия была представлена достойными людьми, способными отстаивать нашу позицию и наши права. Уже сейчас надо работать с другими странами, которые были готовы хотя бы замолвить слово за нас.

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