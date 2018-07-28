Александр Тихонов: Для меня Драчева больше не существует

— Драчеву, в отличие от его коллег, я не подал руки. Я сказал ему все, что я думаю о его первых шагах на посту президента СБР, — приводит официальный сайт Тихонова его слова. — Кроме позора и упреков со стороны всех регионов, развивающих биатлон, я ничего в последнее время о нем не слышу. Отметил, что в подготовке к конгрессу IBU видна полная безграмотность. Там будет решаться вопрос восстановления СБР в IBU. Туда делегируют Сережу Чепикова, который сказал, что сам выступать там не будет. У нас получится глухонемая делегация.