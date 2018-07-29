Старший тренер женской сборной России: Мы — единая команда, и это главное
Старший тренер женской команды по биатлону Виталий Норицын по окончании сборов в Чайковском ответил на вопросы, интересующие болельщиков в интервью сайту Rusbiathlon.
Старший тренер женской команды по биатлону Виталий Норицын по окончании сборов в Чайковском ответил на вопросы, интересующие болельщиков в интервью сайту Rusbiathlon.
На тренировочном сборе присутствовала как основная, так и резервная команды, а также спортсмены, которые готовятся в составе национальной команды за счет регионов. О плюсах и минусах такого сбора Виталий говорит следующее: «Это хорошая идея для обмена опытом, мы рядом, мы видим
В новом сезоне сбор начался позже обычного, но по словам тренера ничего страшного в этом нет: «…ничего страшного и критического в этом нет, никакой паники быть не должно. В мае все были на самоподготовке, никто на диване не лежал, все были на тренировочных мероприятиях,
Совсем скоро состоится летний чемпионат мира по биатлону, Норицын рассказал, кто представит сборную у женщин: «От основы и резерва на ЛЧМ-2018 поедут две спортсменки, это Екатерина