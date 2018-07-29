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18:13 (мск), источник: TeamRussia.pro

Старший тренер женской сборной России: Мы — единая команда, и это главное

Старший тренер женской команды по биатлону Виталий Норицын по окончании сборов в Чайковском ответил на вопросы, интересующие болельщиков в интервью сайту Rusbiathlon.

Источник: РИА "Новости"

На тренировочном сборе присутствовала как основная, так и резервная команды, а также спортсмены, которые готовятся в составе национальной команды за счет регионов. О плюсах и минусах такого сбора Виталий говорит следующее: «Это хорошая идея для обмена опытом, мы рядом, мы видим друг-друга, мы — единая команда и это главное. Единственное, что бывают накладки на огневых рубежах, т.к. кроме нас на стрельбищах тренируются и команды других регионов».

В новом сезоне сбор начался позже обычного, но по словам тренера ничего страшного в этом нет: «…ничего страшного и критического в этом нет, никакой паники быть не должно. В мае все были на самоподготовке, никто на диване не лежал, все были на тренировочных мероприятиях, кто-то работал с личными тренерами, кто-то по моим планам занимался, все тренировались».

Совсем скоро состоится летний чемпионат мира по биатлону, Норицын рассказал, кто представит сборную у женщин: «От основы и резерва на ЛЧМ-2018 поедут две спортсменки, это Екатерина Юрлова-Перхт и Маргарита Васильева. По юниоркам выступит Валерия Васнецова. Остальные кандидатуры определятся на отборочных стартах, которые пройдут здесь, в Чайковском, в начале августа, со 2 по 5 число».

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“Мы – единая команда и это главное”
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