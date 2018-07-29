Старший тренер женской сборной России: Мы — единая команда, и это главное

Источник: РИА "Новости"

На тренировочном сборе присутствовала как основная, так и резервная команды, а также спортсмены, которые готовятся в составе национальной команды за счет регионов. О плюсах и минусах такого сбора Виталий говорит следующее: «Это хорошая идея для обмена опытом, мы рядом, мы видим друг-друга, мы — единая команда и это главное. Единственное, что бывают накладки на огневых рубежах, т.к. кроме нас на стрельбищах тренируются и команды других регионов».

В новом сезоне сбор начался позже обычного, но по словам тренера ничего страшного в этом нет: «…ничего страшного и критического в этом нет, никакой паники быть не должно. В мае все были на самоподготовке, никто на диване не лежал, все были на тренировочных мероприятиях, кто-то работал с личными тренерами, кто-то по моим планам занимался, все тренировались».