Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
18Как болели за Мурата Гассиева
12:08 (мск), источник: TeamRussia.pro

С днём рождения, Светлана Юрьевна Слепцова!

Сегодня известная биатлонистка, молодая мама, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Слепцова празднует свой день рождения.

Источник: AP 2018

Упрямая и порой дерзкая, прямолинейная и откровенная. Одни ей восхищаются, других она раздражает, но равнодушных точно нет. Сегодня мы собрали самые яркие отрывки из интервью Светланы Слепцовой в разные годы.

Читайте также
Всероссийская зайка: ко дню рождения биатлонистки Ольги Зайцевой

О карьере:

«Я ни о чем не жалею. Вообще ни о чем. Ярко вошла в мировой биатлон, ярко выступала, у меня были яркие поражения, было падение столь стремительное и глубокое, что никто, за исключением разве что самых близких людей, вообще не верил, что я выкарабкаюсь. Мне кажется, что все это по-любому останется в истории биатлона как мирового, так и российского. Мне будет, что рассказать собственным детям: как я жила в спорте, какой ценой давались те или иные достижения, сколько было самых разных историй, знакомств, разочарований — все это осталось в моей памяти. И если попытаться отстраненно охарактеризовать спортсменку Светлану Слепцову, я бы сказала, что с ней никогда не было скучно». (из интервью rsport.ria.ru).

О Вольфганге Пихлере:

«О Пихлере я вспоминаю с улыбкой, он мне многое дал даже не столько в спортивном, а в жизненном плане. Эти четыре года с ним меня многому научили. Если бы не они, в моей карьере не было бы возвращения, не было бы работы с Медведцевым…» (из интервью sport-express.ru).

О популярности:

Не скажу, что это для меня важно, но, безусловно, приятно. Я до сих пор так и не привыкла к тому, что биатлон в нашей стране настолько популярен.

Меня часто узнают в аэропортах, в торговых центрах, хотя это удивительно. (из интервью rsport.ria.ru).

Читайте также
Биатлон, который мы потеряли. Какой интересный это был спорт 10 лет назад

О мужчинах:

«Мне нравятся брутальные парни. Высокий, стройный, темненький…» (из интервью sports.ru).

Об уходе из спорта:

«Постоянная необходимость во что бы то ни стало показывать максимальную готовность сильно выхолащивает, отнимает много сил. Не знаю, как долго мне удалось бы это выдерживать. Так что когда я поняла, что осталось потерпеть всего десять дней, и все закончится, была откровенно счастлива — просто на крыльях в Чайковском летала. К тому же удачно там выступила. Пусть это был всего лишь летний чемпионат мира, считаю, что три золотые медали — очень достойный результат. Потому и оставила спорт с облегчением». (из интервью rsport.ria.ru).

О рождении сына:

«Моя главная победа» (со страницы спортсменки в инстаграм).

Во время загрузки произошла ошибка.
Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 С днём рождения, Евгений Владимирович Малкин!
С днём рождения, Светлана Юрьевна Слепцова!
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Что такое чемпионат Европы по летним видам спорта?
Малкин празднует день рождения: яркие цитаты игрока
Шубенков: на чемпионате Европы планирую порвать всех соперников
В заявку сборной России на ЧЕ вошли 30 российских легкоатлетов
Участник ЧМ намекнул на уход из «Барселоны» и назвал новый клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка