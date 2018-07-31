С днём рождения, Светлана Юрьевна Слепцова!
Сегодня известная биатлонистка, молодая мама, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Слепцова празднует свой день рождения.
Сегодня известная биатлонистка, молодая мама, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Слепцова празднует свой день рождения.
Упрямая и порой дерзкая, прямолинейная и откровенная. Одни ей восхищаются, других она раздражает, но равнодушных точно нет. Сегодня мы собрали самые яркие отрывки из интервью Светланы Слепцовой в разные годы.
«Я ни о чем не жалею. Вообще ни о чем. Ярко вошла в мировой биатлон, ярко выступала, у меня были яркие поражения, было падение столь стремительное и глубокое, что никто, за исключением разве что самых близких людей, вообще не верил, что я выкарабкаюсь. Мне кажется, что все это
«О Пихлере я вспоминаю с улыбкой, он мне многое дал даже не столько в спортивном, а в жизненном плане. Эти четыре года с ним меня многому научили. Если бы не они, в моей карьере не было бы возвращения, не было бы работы с Медведцевым…» (из интервью
Не скажу, что это для меня важно, но, безусловно, приятно. Я до сих пор так и не привыкла к тому, что биатлон в нашей стране настолько популярен.
Меня часто узнают в аэропортах, в торговых центрах, хотя это удивительно. (из интервью rsport.ria.ru).
«Мне нравятся брутальные парни. Высокий, стройный, темненький…» (из интервью sports.ru).
«Постоянная необходимость во что бы то ни стало показывать максимальную готовность сильно выхолащивает, отнимает много сил. Не знаю, как долго мне удалось бы это выдерживать. Так что когда я поняла, что осталось потерпеть всего десять дней, и все закончится, была откровенно счастлива — просто на крыльях в Чайковском летала. К тому же удачно там выступила. Пусть это был всего лишь летний чемпионат мира, считаю, что три золотые медали — очень достойный результат. Потому и оставила спорт с облегчением». (из интервью rsport.ria.ru).
«Моя главная победа» (со страницы спортсменки в инстаграм).