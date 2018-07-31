С днём рождения, Светлана Юрьевна Слепцова!

Источник: AP 2018

Упрямая и порой дерзкая, прямолинейная и откровенная. Одни ей восхищаются, других она раздражает, но равнодушных точно нет. Сегодня мы собрали самые яркие отрывки из интервью Светланы Слепцовой в разные годы.

Читайте также Всероссийская зайка: ко дню рождения биатлонистки Ольги Зайцевой

О карьере:

«Я ни о чем не жалею. Вообще ни о чем. Ярко вошла в мировой биатлон, ярко выступала, у меня были яркие поражения, было падение столь стремительное и глубокое, что никто, за исключением разве что самых близких людей, вообще не верил, что я выкарабкаюсь. Мне кажется, что все это по-любому останется в истории биатлона как мирового, так и российского. Мне будет, что рассказать собственным детям: как я жила в спорте, какой ценой давались те или иные достижения, сколько было самых разных историй, знакомств, разочарований — все это осталось в моей памяти. И если попытаться отстраненно охарактеризовать спортсменку Светлану Слепцову, я бы сказала, что с ней никогда не было скучно». (из интервью rsport.ria.ru).

О Вольфганге Пихлере:

«О Пихлере я вспоминаю с улыбкой, он мне многое дал даже не столько в спортивном, а в жизненном плане. Эти четыре года с ним меня многому научили. Если бы не они, в моей карьере не было бы возвращения, не было бы работы с Медведцевым…» (из интервью sport-express. ru).

О популярности:

Не скажу, что это для меня важно, но, безусловно, приятно. Я до сих пор так и не привыкла к тому, что биатлон в нашей стране настолько популярен.

Меня часто узнают в аэропортах, в торговых центрах, хотя это удивительно. (из интервью rsport.ria.ru).

О мужчинах:

«Мне нравятся брутальные парни. Высокий, стройный, темненький…» (из интервью sports.ru).

Об уходе из спорта:

«Постоянная необходимость во что бы то ни стало показывать максимальную готовность сильно выхолащивает, отнимает много сил. Не знаю, как долго мне удалось бы это выдерживать. Так что когда я поняла, что осталось потерпеть всего десять дней, и все закончится, была откровенно счастлива — просто на крыльях в Чайковском летала. К тому же удачно там выступила. Пусть это был всего лишь летний чемпионат мира, считаю, что три золотые медали — очень достойный результат. Потому и оставила спорт с облегчением». (из интервью rsport.ria.ru).

О рождении сына:

«Моя главная победа» (со страницы спортсменки в инстаграм).