Тихонов заявил о намерении поехать на конгресс Международного союза биатлонистов от Грузии

Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября.

Во время работы главного руководящего органа IBU будет рассмотрен вопрос восстановления членства СБР, который с декабря ущемлен в своих правах за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Тихонов после майских выборов президента СБР, победу в которых одержал Владимир Драчев, ушел со всех руководящих постов в организации.

«Я еще не принял решения о поездке. Есть предложение от Грузии, поскольку там я в свое время тренировался на протяжении 22 лет, и у меня остались хорошие контакты, несмотря на все политические разногласия. Посмотрю, есть ли смысл. Пока заявился», — сказал Тихонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что во время конгресса намерен выступить с речью, в которой даст оценку работе бессменного президента IBU Андерса Бессеберга, который весной досрочно приостановил срок своих полномочий на фоне коррупционного скандала в организации.

В Порече конгресс IBU изберет нового президента.

Читайте также Биатлонный тренер Польховский подаст в суд на Тихонова за клевету

Тихонов разочаровался в Драчеве

Вместе с тем собеседник агентства раскритиковал действующего главу СБР Драчева, который, по его словам, бездействует в вопросе восстановления членства организации в IBU. Весной Тихонов поддерживал Драчева, который боролся за пост президента СБР с Виктором Майгуровым.

«До начала конгресса надо работать, общаться с партнерами, которые бы поддержали нас в плане восстановления прав в IBU, чтобы могли сказать слова в нашу поддержку. Но сейчас полнейшая тишина, за два месяца ни одного звонка», — сказал он.