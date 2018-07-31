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13:20 (мск), источник: ТАСС

Тихонов заявил о намерении поехать на конгресс Международного союза биатлонистов от Грузии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов планирует выступить на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), куда он приедет в качестве делегата грузинской национальной федерации. Об этом бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября.

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Во время работы главного руководящего органа IBU будет рассмотрен вопрос восстановления членства СБР, который с декабря ущемлен в своих правах за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Тихонов после майских выборов президента СБР, победу в которых одержал Владимир Драчев, ушел со всех руководящих постов в организации.

«Я еще не принял решения о поездке. Есть предложение от Грузии, поскольку там я в свое время тренировался на протяжении 22 лет, и у меня остались хорошие контакты, несмотря на все политические разногласия. Посмотрю, есть ли смысл. Пока заявился», — сказал Тихонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что во время конгресса намерен выступить с речью, в которой даст оценку работе бессменного президента IBU Андерса Бессеберга, который весной досрочно приостановил срок своих полномочий на фоне коррупционного скандала в организации.

В Порече конгресс IBU изберет нового президента.

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Тихонов разочаровался в Драчеве

Вместе с тем собеседник агентства раскритиковал действующего главу СБР Драчева, который, по его словам, бездействует в вопросе восстановления членства организации в IBU. Весной Тихонов поддерживал Драчева, который боролся за пост президента СБР с Виктором Майгуровым.

«До начала конгресса надо работать, общаться с партнерами, которые бы поддержали нас в плане восстановления прав в IBU, чтобы могли сказать слова в нашу поддержку. Но сейчас полнейшая тишина, за два месяца ни одного звонка», — сказал он.

«Я даже не представляю, что там будет. Сергей Чепиков, которого туда делегируют, сказал, что выступать не будет. Тогда в чем смысл?» — добавил Тихонов, который возглавлял СБР с 1996 по 2008 год.

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