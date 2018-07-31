Шипулин не знает, будет ли продолжать карьеру

«Читаю все ваши комментарии — и моих любимы хейтеров, и тех, кто меня защищает. Всех очень люблю. Спасибо, что следите за моей жизнью. Итак, самы главный вопрос — буду ли я дальше продолжать свою профессиональную карьеру? Я пока сам не знаю. Все, о чем я говорил в начале летнего сезона, это правда. Я пока не определился. И на это есть веские причины», — заявил Шипулин.