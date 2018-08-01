Взятка для Норвегии: абсурд или реальность?

Рассказанная Бейгардом история кажется, мягко говоря, глупой. Якобы пять лет назад Тихонов подарил ему на день рождения кошелек, в котором норвежец обнаружил 500 евро. Эту сумму он расценил как попытку взятки и с гневом вернул ее обратно (хотя кошелек оставил).
— Я воспринял это как попытку подкупить меня, чтобы получить от меня услугу, — цитирует Бейгарда газета Aftenposten. — Это называется коррупция. Ходили слухи, что тогда не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств.
ТИХОНОВ: ВОДКУ ОН ВЗЯЛ, А ДЕНЬГИ ОСТАВИЛ
Сам Тихонов все обвинения категорически отрицает.
— Я ему еще бутылку водки подарил 0,7. Водку он оставил, а 500 евро мне вернул, — рассказал Тихонов «СЭ». — Я ему все объяснил, и он все правильно понял.
Но норвежцы — отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция — нельзя дарить кошелек пустым. А у него как раз день рождения был. У нас в России это не почитается, поэтому я и положил 500 евро. Русские дарят кошелек и кладут туда
А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали десять раз.
ОТМЕНИТЬ КУБКИ МИРА
Чтобы было понятно, логика Бейгарда не лишена оснований. В 2013-м Москва должна была третий раз подряд принимать «Гонку чемпионов». Этот коммерческий турнир в
Но дело в том, что национальные федерации тоже должны были пойти на некие уступки. Например, не назначить на эти же сроки собственные чемпионаты или отпустить своих лидеров с официальных мероприятий. Многие руководители федераций со всего мира приезжали в Москву лично, чтобы в неформальной обстановке обсудить все текущие вопросы. 500 евро от Тихонова могли предназначаться как раз, например, на оплату этой поездки.
Как бы то ни было, называть коррупцией сумму в размере полутысячи евро смешно. Никакие серьезные дела за такие деньги не решаются. Тем более забавно, что сам Тихонов называет причиной негативного отношения к нему со стороны норвежца… недостаточно щедрые
— Они на меня в обиде
Идея лишить страну права проведения этапов Кубка мира
Вся эта история с коррупцией не стоила бы даже упоминаний, если бы не одно «но». Бейгард до сих пор остается одной из самых влиятельных фигур в мировом биатлоне. До недавнего времени он даже собирался претендовать на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU), но в последний момент подал заявку на позицию первого
На фоне грандиозного коррупционного скандала с прежним руководством, любые упоминания о взятках в контексте России падают на благодатную почву. И обвинения именно со стороны Бейгарда — это гораздо серьезнее, чем, например, недавние призывы к бойкоту тюменского этапа Кубка мира от сборной США.
До выборов нового президента IBU, которые пройдут