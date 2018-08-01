Взятка для Норвегии: абсурд или реальность?

Источник: Спорт-Экспресс

Рассказанная Бейгардом история кажется, мягко говоря, глупой. Якобы пять лет назад Тихонов подарил ему на день рождения кошелек, в котором норвежец обнаружил 500 евро. Эту сумму он расценил как попытку взятки и с гневом вернул ее обратно (хотя кошелек оставил).

— Я воспринял это как попытку подкупить меня, чтобы получить от меня услугу, — цитирует Бейгарда газета Aftenposten. — Это называется коррупция. Ходили слухи, что тогда не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств.

ТИХОНОВ: ВОДКУ ОН ВЗЯЛ, А ДЕНЬГИ ОСТАВИЛ

Сам Тихонов все обвинения категорически отрицает.

— Я ему еще бутылку водки подарил 0,7. Водку он оставил, а 500 евро мне вернул, — рассказал Тихонов «СЭ». — Я ему все объяснил, и он все правильно понял.

Но норвежцы — отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция — нельзя дарить кошелек пустым. А у него как раз день рождения был. У нас в России это не почитается, поэтому я и положил 500 евро. Русские дарят кошелек и кладут туда какую-то денежку. У меня была пачка приличная — тысячи четыре евро, если не больше. И все купюрами по 500 евро, других у меня не было. В итоге я у него 500 евро забрал, а кошелек и водку он оставил, естественно. Вот на этом мы и разошлись.

А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали десять раз.

ОТМЕНИТЬ КУБКИ МИРА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЕДЫ

Чтобы было понятно, логика Бейгарда не лишена оснований. В 2013-м Москва должна была третий раз подряд принимать «Гонку чемпионов». Этот коммерческий турнир в шоу-формате привлекал огромное внимание, туда приезжали лучшие биатлонисты мира. Внушительные призовые плюс супер-атмосфера соревнований — что еще нужно, чтобы закончить официальный сезон. Неудивительно, что практически все лидеры приглашению на «Гонку чемпионов» радовались и даже его добивались.

Но дело в том, что национальные федерации тоже должны были пойти на некие уступки. Например, не назначить на эти же сроки собственные чемпионаты или отпустить своих лидеров с официальных мероприятий. Многие руководители федераций со всего мира приезжали в Москву лично, чтобы в неформальной обстановке обсудить все текущие вопросы. 500 евро от Тихонова могли предназначаться как раз, например, на оплату этой поездки.

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Как бы то ни было, называть коррупцией сумму в размере полутысячи евро смешно. Никакие серьезные дела за такие деньги не решаются. Тем более забавно, что сам Тихонов называет причиной негативного отношения к нему со стороны норвежца… недостаточно щедрые ВИП-фуршеты.

— Они на меня в обиде из-за того, что Конгрессе поставил один вопрос будучи первым вице-президентом, — заявил четырехкратный олимпийский чемпион. — Все страны делали ВИП-обслуживание, а Норвегия его не делала, имея самый большой фонд развития будущих поколений. Они нас кормили отвратительно. ВИПа никакого не было — был морс, какие-то сухари, и все. Я поставил вопрос: лишить те экономически развитые страны, которые ВИП не делают (Норвегия — на первом месте у нас стоит), права проводить этапы Кубка мира.

Идея лишить страну права проведения этапов Кубка мира из-за того, что несколько десятков ВИП-персон не получили халявной еды и выпивки — это, конечно, креатив. Собственно, это многое говорит о биатлонной тусовке в целом. Какие бы сумасшедшие телерейтинги ни собирал этот вид спорта, изнутри он по-прежнему скорее похож на закрытый клуб пенсионеров, чем на серьезную организацию.

Вся эта история с коррупцией не стоила бы даже упоминаний, если бы не одно «но». Бейгард до сих пор остается одной из самых влиятельных фигур в мировом биатлоне. До недавнего времени он даже собирался претендовать на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU), но в последний момент подал заявку на позицию первого вице-президента. Одним из его конкурентов на выборах, кстати, является россиянин Виктор Майгуров.

На фоне грандиозного коррупционного скандала с прежним руководством, любые упоминания о взятках в контексте России падают на благодатную почву. И обвинения именно со стороны Бейгарда — это гораздо серьезнее, чем, например, недавние призывы к бойкоту тюменского этапа Кубка мира от сборной США. Все-таки Норвегия для биатлона значит куда больше, чем все североамериканские страны вместе взятые.