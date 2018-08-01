Российские биатлонисты 2 августа начнут сбор в Токсово, биатлонистки — в Сочи

Мужская команда будет тренироваться в Токсово (Ленинградская область), а женская — в Сочи. Сборы продлятся до 21 августа, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Юниорские команды 5 августа приступят к работе на сборе в Чайковском (Пермский край), который завершится 24 августа.

Биатлонисты предыдущий сбор провели с 4 по 23 июля в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени. Женская сборная с 5 по 24 июля тренировалась в Чайковском. Вместе с мужской и женской командами сборы также проводили юниорские сборные.