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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские биатлонисты 2 августа начнут сбор в Токсово, биатлонистки — в Сочи

Мужская и женская сборные России по биатлону в четверг, 2 августа, начнут очередной тренировочный сбор в рамках подготовки к следующему сезону.

Мужская команда будет тренироваться в Токсово (Ленинградская область), а женская — в Сочи. Сборы продлятся до 21 августа, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Юниорские команды 5 августа приступят к работе на сборе в Чайковском (Пермский край), который завершится 24 августа.

Биатлонисты предыдущий сбор провели с 4 по 23 июля в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени. Женская сборная с 5 по 24 июля тренировалась в Чайковском. Вместе с мужской и женской командами сборы также проводили юниорские сборные.

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