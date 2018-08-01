Российские биатлонистки Бех, Рассказова и Москаленко будут выступать за Украину

«Эти спортсменки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, встретились с руководством белорусского биатлона, но там что-то не сложилось, и они связались со мной. У них всех родители украинцы, документы на получение гражданства сейчас оформляются. Поэтому они сейчас представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биаитлону, но только в личном зачёте.