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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские биатлонистки Бех, Рассказова и Москаленко будут выступать за Украину

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут представлять Украину на международных соревнованиях.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Эти спортсменки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, встретились с руководством белорусского биатлона, но там что-то не сложилось, и они связались со мной. У них всех родители украинцы, документы на получение гражданства сейчас оформляются. Поэтому они сейчас представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биаитлону, но только в личном зачёте.

Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории. Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется их присоединение к юниорской группе сборной Украины", — приводятся слова Брынзака на странице biathlon.com.ua в сети «Фейсбук».

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