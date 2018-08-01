Шипулин завершит карьеру. Если ему не дадут денег

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Поклонники российского биатлона и лично Антона Шипулина по-прежнему страдают от неопределённости, которую сам лидер сборной России и создал. Лучший биатлонист страны последних лет не может определиться будет ли он продолжать карьеру или нет.

Попробуем разобраться в фактах и домыслах и выяснить, почему Антон до сих пор тянет с решением. На то, судя по всему, есть одна простая и старая, как мир, причина — деньги.

Шипулин не тренируется с командой. Это факт!

В апреле 2018 года Шипулин сделал сразу несколько важных заявлений. Во-первых, рассказал, что у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем, и дальше ему тренироваться было нельзя — нужно было взять перерыв как минимум на полгода. Во-вторых, Шипулин объявил о том, что после недопуска в Пхёнчхан он распрощался с мечтой о личном олимпийском золоте.

Отсюда и пошли основательные разговоры о том, что Шипулин вполне может завершить карьеру. Зачем же мучить свой и так не железный организм, если высшей спортивной цели больше нет?

Опасения, связанные с уходом Антона усилились, когда стало понятно, что Шипулин пропускает весь летний этап подготовки с командой.

Это подтвердил и личный тренер спортсмена Андрей Крючков: «Антон действительно не тренируется в составе команды. Но он делает определённые поддерживающие тренировки. Можно сказать, находится на реабилитации».

«Он сказал, что примет решение в сентябре. Я ничего более добавить не могу», — отметил тренер.

Эксперты и простые поклонники биатлона сошлись во мнении, что Шипулину нужно подлечиться и немного соскучиться по биатлону: как по рутинным тренировкам, так и по драматичным гонкам, подиумам, медалям, которых спортсменам почти всегда мало — такова уж их психология.

Но в случае с Шипулиным решение, по всей видимости, зависит не только от того, как Антон будет себя чувствовать — физически и психологически после нескольких месяцев отдыха. Есть и ещё один значимый, если не первостепенный фактор, влияющий на решение спортсмена.

«Трать свои деньги или до свидания»

Но прежде, чем обозначить его, давайте взглянем на ситуацию глазами экспертов.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов нередко критиковал лидера сборной России и его тренеров. Не изменил своему мнению Александр Иванович и сейчас.

«Антон — сообразительный, думающий немножко парень, но зачем-то связался с этой непонятной бригадой тренеров. Крючков — это же бездарность. Таких, как он, надо гнать в шею! Шипулин сейчас повторяет карьеру Чепикова. Оба из Екатеринбурга. Чепиков мог стать одним из самых великих, но в своё время потерял четыре-пять лет, и мне пришлось кое-как его возвращать.

Я не могу понять Антона. Результаты у него падают, нагрузки детские, планирование сборов непонятное — вся страна смеётся. И где результат? Очень плохо, что Александр Михайлович Кравцов тратил деньги на всю эту бригаду. Вот тренируется Шипулин с Волковым. Зачем? Что мы можем ожидать от Волкова кроме 40-х мест. Он теперь же даже в эстафету не годится.

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Антон то ли вправо, то ли влево. Ну прими же решение! Тебе не 17 лет. Лидер команды так поступать не должен! Если бы я был президентом, я бы сказал Антону: хочешь готовиться без команды — трать свои деньги или до свидания. А у нас просто некому принять волевое решение. Если бы он нормально готовился все эти годы, то и результаты были бы другими.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев придерживается прямо противоположного мнения.

«Антон, насколько я понимаю, отталкивается исключительно от состояния своего здоровья и самочувствия. Я говорил и с Владимиром Драчёвым и с министром спорта Павлом Колобковым о том, что Шипулин у нас такой один. Если он решит продолжать карьеру, ему так или иначе нужно пойти навстречу. Согласитесь, в интересах государства российского это было бы правильно.

Сейчас спортсмену, для того, чтобы понять, что делать дальше, нужно разобраться со своим здоровьем, наладить всё в душе, чтобы была тяга к тренировкам. А следующий шаг — создать ему все условия. Повторюсь, Антон — наш флагман. Другого такого у нас нет. Будет ли в ближайшие годы — не знаю. В последние годы он неизменно был призёром этапов Кубка мира, был в тройке общего зачёта. Конечно, я не сомневаюсь, что и Министерство спорта, и Центр спортивной подготовки, и федерация должны пойти навстречу. Да они и пойдут, я не сомневаюсь. Теперь слово за Антоном. Он нам нужен. Сборная с Шипулиным и без него — это две разные команды.

СБР против Шипулина. Или вместе с ним?

Правду, как и всегда, пожалуй, стоит искать где-то посередине.

Тихонов хотел бы вернуть Шипулина в общую группу, Губерниев уверен, что Антону лучше тренироваться отдельно. И, вероятно, в этом и состоит главный конфликт для самого спортсмена.

В межсезонье в Союзе биатлонистов России сменился руководитель. Новый президент СБР Владимир Драчёв в первые же дни после своего избрания позицию обозначил жёстко: от разделения на группы нужно отказаться — важно собрать воедино расширенные составы. А насчёт индивидуальной подготовки Шипулина Драчёв ответил: «Я против этого, но готов к диалогу».

Диалог, похоже, начался, но Драчёв от своих позиций не отступал.

Чтобы тренироваться самостоятельно, нужно дополнительное финансирование, а взять его неоткуда. По крайней мере, пока.

А жертвовать чем-то, чтобы выделить средства группе Шипулина руководитель СБР не готов. В свою очередь, Антон, видимо, не горит желанием возвращаться в общую группу.

Поэтому пока стороны заняли выжидательную позицию.

«Я уверен, что Антон сумеет сохранить форму и подойти к сезону в наилучшем состоянии. Мы ждём возвращения Антона, и уверены, что он усилит команду. Полагаю, полгода отдыха даже пойдут на пользу такому спортсмену, как он», — предположил президент СБР.

«Итак, самый главный вопрос: буду ли я дальше продолжать свою профессиональную карьеру? Тут должна прозвучать барабанная дробь, три секунды молчания и — правильный ответ: я пока сам не знаю. Всё, о чём я говорил в начале летнего сезона, — это правда. Я пока не определился. И на это есть веские причины. Какие? Многие, кто следит за биатлоном по-настоящему, а не только измеряют жизнь по фотографиям, наверное, в курсе», — написал на днях Шипулин.

Конечно, и физическое, и психологическое состояние самого спортсмена важны. Но ещё важнее — шаги со стороны Союза биатлонистов России. Если Драчёв пойдёт навстречу Шипулину, он наверняка продолжит спортивную карьеру и попытается добиться высоких результатов.