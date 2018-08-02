Глупость или расчет? Российские биатлонистки будут выступать за Украину

Три российские биатлонистки пополнили длинный список тех, кто начинал карьеру на родине, а продолжать будет на Украине. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко переехали в Киев вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Первоначально речь шла о переходе этой четверки в Белоруссию.

НОВЫЕ СЕМЕРЕНКО?

Даже в России про этих спортсменок мало кто слышал. Конечно, речь о тех, кто интересуется биатлоном время от времени, а не следит за каждой новостью и занимается тщательным изучением протоколов любых соревнований, даже детских.

Более других известна 20-летняя Анастасия Рассказова, член юниорской сборной России. Она уже участвовала в юниорском первенстве мира, правда без особых успехов, побеждала на российских юниорских стартах. В юниорском рейтинге СБР она занимала 11-е место. Поскольку Рассказова уже была «заиграна» на международном уровне, она сможет выступать за Украину только после обязательного карантина или с согласия СБР. Такое согласия украинская сторона может получить за денежную компенсацию.

Екатерина Бех, которой 20 лет исполнится 19 августа, привлекалась к участию в юниорском Кубке IBU. На российских юниорских стартах несколько раз становилась призером в составе эстафетной команды и один раз — в личной спринтерской гонке. К середине декабря она сможет выступать за сборную Украины без всяких ограничений.

18-летняя Оксана Москаленко в рейтинге СБР среди девушек занимала по итогам сезона 15-е место, сильнейшей в своем возрасте никогда не была.

Объективно, из России ушли далеко не сильнейшие в своем возрасте девушки. Но говорить о том, что они будут выступать так же и на взрослом уровне, как минимум рано. Дарью Домрачеву и Анастасию Кузьмину в свое время отпустили из России, не рассмотрев перспектив. Возможно, все трое пробьются в основной состав сборной Украины уже в ближайшее время и заменят нынешних лидеров сестер Валентину и Виту Семеренко и Юлию Джиму.

СБЕЖАЛИ ОТ ЗАЙЦЕВОЙ

Ровно месяц назад про этих девушек уже говорили. Они элементарно сбежали из России вместе со своим тренером Ильей Лопуховым, не написав никаких заявлений об уходе.

Лопухов-младший работал в московской СДЮСШОР № 43, воспитавшей двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву. В настоящее время Зайцева работает в этой школе заместителем директором по развитию биатлона. А возглавляет школу Иван Мелихов, сын бывшего вице-президента СБР Вадима Мелихова.

Интересно, что Илья Лопухов, как и его отец знаменитый Николай Лопухов до сих пор числятся в списке тренеров 43-й школы. При этом Лопухов-старший осел в Белоруссии и туда же пытался пристроить своего сына.

Очевидно, что Лопухов-младший пообещал своим спортсменкам (и их родителям) быструю и успешную карьеру в соседнем государстве, потому они и решились на переход.

ИЗ КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА

Теперь все четверо — в сборной Украины. Рассказова, Москаленко и Бех успели уже принять участие в летнем юниорском чемпионате Украины.

Бех, кстати, победила, Рассказова стала четвертой, а Москаленко — 11-й. Примечательно, что в протоколе спринтерской гонки в графе «спортивное звание» у всех троих стоит мастер спорта, хотя Москаленко в России значилась только кандидатом в мастера спорта.

Эти результаты уже обсуждаются украинскими болельщиками, которые в целом очень сдержанно, если не сказать холодно восприняли этот переход. По их мнению, нужно воспитывать своих спортсменок, а не опираться из года в год на тех, кто переходит из других стран. Тем более, не сильнейших даже в своем возрасте.

— Эти девочки прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне, — объяснил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. — Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете. Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают с учетом кадрового дефицита в этой возрастной группе. С ними будут работать Илья Лопухов и Валентина Шевченко. Мы будем формировать резерв первой сборной.

СЧЕТ УЖЕ НА ДЕСЯТКИ

Сборная Украины в последние десять лет очень активно привлекает в свой состав российских и белорусских биатлонистов, не прошедших отбор на своей родине или конфликтующих с местными федерациями. Так, по подсчетам «СЭ», с 2010 по 2014 годы было натурализовано более десяти россиян, правда, большинство из них не сумело закрепиться на Украине и, либо вернулось в России, либо завершило карьеру.

В последние три года процесс натурализации россиян замедлился по политическим причинам, но с приходом в женскую сборную Украины российского тренера Андрея Прокунина, похоже, возобновился с новой силой.

В 2010 году украинками стали Наталья Бурдыга, а также сестры Ольга и Юлия Полещиковы.

В 2011 году стало известно о переходе под флаг Украины сразу пяти россиянок Татьяны и Надежды Белкиной, Кристины Степановой, Августы Куликовой и Лилии Горпинич.

В 2013 году были натурализованы Ольга Абрамова и Мария Панфилова, а также Дмитрий Русинов.

В 2014 году попробовали себя в сборной Украины Владимир Семаков и Александр Жирный.

Из недавних громких переходов по маршруту Белоруссия — Украина следует отметить «трансфер» Дарьи Блашко.