Тренер сборной России назвал непорядочным решение биатлонисток перейти в команду Украины

О переходе трех российских биатлонисток в среду сообщил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали, — сказал Большаков. — Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать».

«Можно же было найти цивилизованное решение, тем более что место в команде у них было. Вся эта ситуация для меня стала неожиданностью», — добавил он.

Собеседник агентства был в курсе, что месяц назад спортсменки под руководством своего тренера Ильи Лопухова пробовали оформить переход в сборную Белоруссии, где работает его отец — бывший тренер сборной России Николай Лопухов. «Но президент их федерации, насколько я знаю, связавшись с нашим, не получил добро. Им предстоял карантин, и те отказались. Тогда они поехали дальше. Не знаю, как будет складываться ситуация дальше, какое решение примет Международный союз биатлонистов», — отметил Большаков.