Почему три россиянки будут выступать за Украину? Объясняет Владимир Брынзак

— Общались ли вы с кем-то из СБР после обнародования информации? — вопрос Брынзаку.

— Нет, таких обращений не поступало.

— Российские болельщики боятся повторения историй Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой, который были россиянками, но олимпийские медали принесли Словакии и Белоруссии соответственно. Как вы оцениваете перспективы Бек, Рассказовой и Москаленко?

— Я уже 50 лет в биатлоне и могу сказать, что традиционно из России к нам приходили не самые сильные спортсмены. Поймите правильно: у меня нет цели переманивать спортсменов из других стран. Но когда вижу сложную ситуацию у детей, то мне хочется помочь им, дать шанс реализовать себя. Что касается этой конкретной ситуации, то здесь я увидел, что они попали в сложную ситуацию — их позвали в Белоруссию, они уволились в России, прошли с белорусами сбор, но в итоге от них отказались, не знаю по каким причинам. И получилось, что девочки подвисли.

Для меня было важно помочь им. А уже позднее узнал, что у них украинские корни. Теперь они будут заниматься любимым делом — биатлоном. А что касается первой части вопроса про перспективы — это уже будет видно, время покажет, но шанс свой они получат. Так что их дальнейшие успехи зависят от нашей работы, от их желания и мотивации. Повторюсь: я не переманивал никого, просто откликнулся, когда молодые спортсменки оказались в сложной ситуации.

— Где они будут жить?

— Все сборы у нас централизованы. Проходят они в Чернигове в центре олимпийской подготовки — там есть общежития, гостиницы и прочее. Там уже проживают некоторые спортсмены, когда наступает перерыв между сборами. Так что проблемы здесь не вижу. Нужно будет — снимем им квартиры. К тому же здесь у них есть родственники.

— Насколько оперативно получится решить вопрос с гражданством?

— Думаю, что уже в этом сезоне они будут с документами. И после карантина смогут выступать под флагом Украины.

— На каком языке говорят в команде? Не будет у них проблем из-за незнания украинского?