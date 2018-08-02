Дмитриев Губерниев: Украина должна заплатить компенсацию за переехавших биатлонисток

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше, — сказал Губерниев. — Если им там лучше, то пусть выступают там. Но мы не будем забывать, что страна потратила деньги на воспитание спортсменов, и труд этих мальчишек и девчонок оплачивался страной. Значит, как я представляю себе, Украина должна заплатить компенсацию, как это происходит во всяком нормальном спорте. А за кого выступать — это личное дело каждого.