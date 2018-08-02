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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: уехавшие на Украину биатлонистки нужны России

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал намерение российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко сменить спортивное гражданство на украинское.

Источник: РИА "Новости"

«Эти девочки нужны России — скажу однозначно. Что касается информации о голосовании за карантин, то это поведение собаки на сене. Драчёв и Чепиков не в курсе всех дел в биатлоне, они занимаются вопросами в Государственной думе.

На сегодняшний день ни одного грамотного шага ни от Драчёва, ни от его окружения мы не видим. Они не рассчитались за проведение сборов в Тюмени и в Чайковском, не платят зарплату — бюджет пустой. Я уже обратился в Олимпийский комитет — нашу ситуацию может исправить только внеочередная конференция. Я уже десятки раз извинился перед всеми, что я поддержал Драчёва, но поддерживать больше некого было! — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Морозовым.

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