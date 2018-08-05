Месяц до приговора. Российский биатлон в ожидании страшного суда
Ровно через месяц в Хорватии откроется
Ровно через месяц в Хорватии откроется
Пожалуй еще никогда в истории конгресс IBU в России не ждали с плохо скрываемой тревогой. С декабря 2017 года после многочисленных допинговых скандалов и публикации доклада Макларена Союз биатлонистов России был поражен в правах и получил статус временного члена IBU. Это лишает Россию права голоса и право подачи заявок на проведение чемпионатов мира и на выборные должности. Восстановить статус СБР сможет на конгрессе только в том случае, если за это проголосует половина делегатов. Пока перспективы остаются туманными, а вопросы острыми.
Проходи подобное голосование лет десять назад, сомневаться бы в этом не приходилось, но сейчас многое поменялось. Уже нет мощного пророссийского блока из стран СНГ и Восточной Европы, нет группы развивающихся стран, которые благодаря большому вкладу России в развитие летнего биатлона были готовы нас поддержать. За месяц до конгресса норвежцы разыгрывают заезженную пластинку о коррупции, рассказывая, как президента их федерации русские пытались подкупить за 500 евро. Это нам смешно читать, а они подобное говорят на полном серьезе. Есть мнение, что это только цветочки, а за месяц мы услышим столько всего, что смешно уже не будет, и это обязательно повлияет на мнение многих делегатов.
Первый и пока единственный президент IBU Андерс Бессеберг заканчивает свое четвертьвековое правление в опале. Весной против него и других чиновников организации заведено дело о коррупции и сокрытии положительных
Его кандидатуру поддержит набирающий мощь североамериканский блок в лице Макса Кобба и Джимми Каррабре, а немцы и норвежцы будут вынуждены согласиться и принять, потому как их члены Исполкома Бессеберг и Томас Пфюллер находятся под следствием. Исключительно ради плюрализма решила выдвинуть свою кандидатуру и президент латвийской федерации Байба Брока, которая вряд ли получит больше пяти голосов.
В настоящий момент первым
В ближайшие два сезона в международном календаре нет ни одного старта в России. Чтобы претендовать на них в дальнейшем, нужно как минимум восстановить права федерации, а как максимум дождаться полного восстановления РУСАДА. Два года пролетят незаметно, а предварительный календарь на сезон-2020/21 будет сверстан уже через год, и Тюмени придется заново отвоевывать там место. Чуть проще будет с этапами Кубка IBU, юниорскими и летними чемпионатами, принимать которые не так много желающих.
Казалось бы при чем тут Шипулин и конгресс? Однако эти два вопроса связаны невидимой нитью, неслучайно Антон именно в сентябре планирует окончательно определиться со своим будущим. Весь последний год он провел в условиях сплошной нервотрепки, которую провоцировали проблемы со здоровьем, недопуск до Олимпиады и необходимость постоянно держать удар на собраниях спортсменов перед иностранными коллегами. Жить в таком стрессе Антон больше не хочет, и его понять можно. Однако никто не может гарантировать ему спокойную жизнь. Доклад Макларена