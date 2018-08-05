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19:08 (мск), источник: Матч ТВ

Тренерский штаб сборной России назвал состав мужской команды на летний ЧМ

Тренерский штаб сборной России назвал состав мужской команды на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в чешском Нове-Место с 24 по 26 августа.

На турнире выступят Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Вадим Филимонов, Никита Поршнев и Петр Пащенко.

В мужскую юниорскую сборную вошли Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Михаил Бурундуков, Денис Таштимеров, Александр Мяконький.

Ранее стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в Нове-Место.

Юрлова-Перхт вошла в состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону.

Источник: Официальный сайт СБР.

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