Тренерский штаб сборной России назвал состав мужской команды на летний ЧМ
Тренерский штаб сборной России назвал состав мужской команды на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в чешском
Тренерский штаб сборной России назвал состав мужской команды на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в чешском
На турнире выступят Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Вадим Филимонов, Никита Поршнев и Петр Пащенко.
В мужскую юниорскую сборную вошли Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Михаил Бурундуков, Денис Таштимеров, Александр Мяконький.
Ранее стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в
Источник: Официальный сайт СБР.