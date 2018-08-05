Юрлова-Перхт выступит на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии
ТАСС, 5 августа. Биатлонистка Екатерина
ТАСС, 5 августа. Биатлонистка Екатерина
Полностью состав выглядит следующим образом: мужчины — Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Вадим Филимонов, Никита Поршнев, Петр Пащенко; женщины — Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Кристина Ильченко, Екатерина
В конце марта после заключительного этапа Кубка мира она говорила о том, что еще будет думать над тем, стоит ли продолжать карьеру, однако позднее стало известно, что спортсменка продолжит выступления. 33-летняя
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 26 августа.