Юрлова-Перхт выступит на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии

В конце марта после заключительного этапа Кубка мира она говорила о том, что еще будет думать над тем, стоит ли продолжать карьеру, однако позднее стало известно, что спортсменка продолжит выступления. 33-летняя Юрлова-Перхт в прошлом сезоне стала лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира, заняв 13-е место.