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20:27 (мск), источник: ТАСС

Юрлова-Перхт выступит на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии

ТАСС, 5 августа. Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт включена в состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в чешском Нове-Место. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

Полностью состав выглядит следующим образом: мужчины — Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Вадим Филимонов, Никита Поршнев, Петр Пащенко; женщины — Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Кристина Ильченко, Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева.

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Юрлова-Перхт была включена в состав сборной страны на следующий сезон, однако пропустила первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды.

В конце марта после заключительного этапа Кубка мира она говорила о том, что еще будет думать над тем, стоит ли продолжать карьеру, однако позднее стало известно, что спортсменка продолжит выступления. 33-летняя Юрлова-Перхт в прошлом сезоне стала лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира, заняв 13-е место.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 26 августа.

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