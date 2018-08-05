Золото Украины: как выступают сбежавшие биатлонистки

Сменившие Россию на Украину биатлонистки постепенно осваиваются в новой для себя стране.

Так, 19-летняя Екатерина Бех уже успела завоевать золотую медаль на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.

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Четыре промаха на четырех огневых рубежах не помешали спортсменке стать победительницей соревнований. Другая россиянка, планирующая сменить гражданство, 20-летняя Анастасия Рассказова стала четвертой c четырьмя промахами.

Ранее сообщалось, что три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины. Вместе с Бех и Рассказовой на смену спортивного гражданства решилась 18-летняя Ольга Москаленко.

Старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков отметил, что спортсменки не получали разрешения на переход в другую команду.

«Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали», — цитирует Большакова ТАСС.

Тем не менее, специалист отказался считать уход трех спортсменок потерей для сборной России.

«Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать», — отметил тренер.

«Можно же было найти цивилизованное решение, тем более что место в команде у них было. Вся эта ситуация для меня стала неожиданностью», — добавил Большаков.

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Также старший тренер резервной сборной России заявил, что был в курсе того, что месяц назад спортсменки под руководством своего наставника Ильи Лопухова пробовали оформить переход в сборную Белоруссии, где работает его отец — бывший тренер сборной России Николай Лопухов.

«Но президент их федерации, насколько я знаю, связавшись с нашим, не получил добро. Им предстоял карантин, и те отказались. Тогда они поехали дальше. Не знаю, как будет складываться ситуация дальше, какое решение примет Международный союз биатлонистов», — заключил Большаков.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что Россия должна получить компенсацию за уход биатлонисток.

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

Если на их подготовку российское государство затрачивало деньги, значит, со стороны Украины должна последовать какая-то компенсация.

Если девушки хотят, пусть выступают хоть за Австралию. Но должна быть компенсация. А если они заиграны за сборную России, то должен быть еще и карантин.

Может, они испугались конкуренции в нашей стране, а может, нашли в себе украинские корни. Это их дело, — цитирует Губерниева Sport24.ru.

В Белоруссии, где изначально отказались от трех россиянок, теперь открыто ждут усиления из соседней страны.

Об этом рассказал главный тренер женской сборной Белоруссии по биатлону Василий Лещенко.

«Разумеется, четырьмя спортсменками нам не обойтись. Жизнь заставит расширять состав.

Причем повторю то, что уже сказано неоднократно до меня: не исключаю приглашения спортсменок из России.

Та же белорусская женская квота в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет пять человек, — приводит слова Лещенко sputnik.by.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал руководство российского биатлона за переход спортсменок.

«Мало, кто в курсе, что Владимир Брынзак (глава украинского биатлона — «Газета.Ru») согласился отпустить обратно в Россию Александра Жирного безо всякого карантина, но наши члены правления намерены настаивать на карантине в отношении трех юниорок.

Я посмотрел на все заявления сегодняшних членов правления и хочу сказать, что заслуженные спортсмены, дожившие до пятого-шестого десятка, так и не нажили ума.

Вы даже не можете воспользоваться той историей, которую имеет российский биатлон. Владимир Драчев, Сергей Чепиков, Иван Черезов ничем не отличаются от Сергея Кущенко, Виктора Майгурова, Владимира Барнашова и Александра Пака, уничтожавших биатлон почти десятилетие.

Меня больше всего волнует предстоящий конгресс IBU. Там обязан быть президент СБР, но он сейчас не может ответить ни на один вопрос, которые люди ему задают. Вы уж определитесь, либо начинайте работать и отвечайте, либо верните тех, кто соображает в этом деле, — написал Тихонов у себя на сайте.